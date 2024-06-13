Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией на саммите G7 — Зеленский

13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной, Японией и с США, о котором стало известно ранее.

Что известно о подписании новых соглашений о безопасности

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ожидается подписание соглашения о безопасности не только с США, но и с Японией.

Эти соглашения завершат подписание двухсторонних документов со странами G7 в продолжение так называемой Вильнюсской декларации G7 на полях саммита НАТО о "гарантиях безопасности" для Украины.

В ходе встреч с Президентом США Джозефом Байденом и Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения о безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины. Владимир Зеленский Президент Украины

Он добавил благодарность партнерам за веру в Украину и ее шансы на победу.

Блинкен раскрыл детали соглашения о безопасности США и Украины

Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться к членству в НАТО.

Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер — от авиации до ПВО, от дронов до разминирования, — заявил Энтони Блинкен. Поделиться

Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: