Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией на саммите G7 — Зеленский

13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной, Японией и с США, о котором стало известно ранее.
Главные тезисы
- Подписание соглашений завершит двусторонние документы со странами G7 и предусмотрено в рамках Вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины.
- Соглашение с США предусматривает военную помощь в различных сферах, от авиации до ПВО, и механизм консультаций в случае нападения на Украину.
- Документ с Японией и США будет беспрецедентным, подчеркнул президент Владимир Зеленский, выражая благодарность за веру в Украину и ее шансы на победу.
- Подписание соглашений о безопасности позволит Украине приблизиться к членству в НАТО и получить важную поддержку от международных партнеров.
Что известно о подписании новых соглашений о безопасности
Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ожидается подписание соглашения о безопасности не только с США, но и с Японией.
Эти соглашения завершат подписание двухсторонних документов со странами G7 в продолжение так называемой Вильнюсской декларации G7 на полях саммита НАТО о "гарантиях безопасности" для Украины.
Он добавил благодарность партнерам за веру в Украину и ее шансы на победу.
Блинкен раскрыл детали соглашения о безопасности США и Украины
Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться к членству в НАТО.
Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения:
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