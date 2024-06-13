Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией на саммите G7 — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Украина подпишет соглашения о безопасности с США и Японией на саммите G7 — Зеленский

Владимир Зеленский
Зеленский
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13 июня на полях саммита "Группы семи" в Италии ожидается подписание двустороннего соглашения о безопасности между Украиной, Японией и с США, о котором стало известно ранее.

Главные тезисы

 

  • Подписание соглашений завершит двусторонние документы со странами G7 и предусмотрено в рамках Вильнюсской декларации о гарантиях безопасности для Украины.
  • Соглашение с США предусматривает военную помощь в различных сферах, от авиации до ПВО, и механизм консультаций в случае нападения на Украину.
  • Документ с Японией и США будет беспрецедентным, подчеркнул президент Владимир Зеленский, выражая благодарность за веру в Украину и ее шансы на победу.
  • Подписание соглашений о безопасности позволит Украине приблизиться к членству в НАТО и получить важную поддержку от международных партнеров.

Что известно о подписании новых соглашений о безопасности

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, ожидается подписание соглашения о безопасности не только с США, но и с Японией.

Эти соглашения завершат подписание двухсторонних документов со странами G7 в продолжение так называемой Вильнюсской декларации G7 на полях саммита НАТО о "гарантиях безопасности" для Украины.

В ходе встреч с Президентом США Джозефом Байденом и Премьер-министром Японии Фумио Кишидой подпишем двусторонние соглашения о безопасности. Документ с Соединенными Штатами будет беспрецедентным, как и положено лидерам поддержки Украины.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Он добавил благодарность партнерам за веру в Украину и ее шансы на победу.

Блинкен раскрыл детали соглашения о безопасности США и Украины

Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение о безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться к членству в НАТО.

Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде крайне важных сфер — от авиации до ПВО, от дронов до разминирования, — заявил Энтони Блинкен.

Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения:

Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы будем немедленно совместно с Украиной работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу, — пояснил Блинкен.

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