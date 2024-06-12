Украина и США подпишут соглашение по безопасности с одним важным нюансом
Категория
Политика
Дата публикации

Украина и США подпишут соглашение по безопасности с одним важным нюансом

США и Украині
Читати українською
Источник:  CNN

Киев и Вашингтон подпишут двусторонний договор безопасности в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии 13 июня. Как удалось узнать CNN, он не будет предусматривать ратификацию.

Главные тезисы

  • Соглашение по безопасности между Украиной и США предусматривает многолетнее сотрудничество в обучении солдат, производстве вооружений и военной помощи.
  • Договоренности не включают взаимную оборону на уровне НАТО и денежные обязательства по поддержке обороны Украины.
  • Соглашение предусматривает проведение консультаций при возможном новом нападении РФ на Украину.
  • Билинкен подчеркнул, что соглашение расширит военную помощь и упростит путь Украины в НАТО.

Что известно о соглашении между Украиной и США

CNN со ссылкой на своих инсайдеров утверждает, что в рамках указанного соглашения Штаты будут обязаны в течение 10 лет:

  • продолжать обучение украинских вооруженных сил,

  • расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники,

  • продолжать оказывать военную помощь,

  • усиливать обмен разведданными.

Кроме того, указано что официальный Вашингтон обещает провести консультации с Украиной сразу после вероятного нового нападения со стороны России, чтобы обсудить план действий.

Несмотря на это, страны не будут договариваться о взаимной обороне типа коллективной безопасности НАТО.

Более того, указано соглашение не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.

В то же время, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация Джо Байдена планирует работать с Конгрессом США над выполнением обязательств в сфере безопасности, в частности, относительно долгосрочного финансирования для поддержки обороны Украины, — пишет CNN.

По словам анонимных источников, договор между Киевом и Вашингтоном будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".

Блинкен раскрыл детали соглашения между США и Украиной

Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться страну к членству в НАТО.

Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде очень важных сфер — от авиации до ПВО, от дронов до разминирования.

Энтони Блинкен

Энтони Блинкен

Глава Госдепа США

Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения:

Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы будем немедленно совместно с Украиной работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу, — отметил Блинкен.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина получит еще одну систему Patriot от США
Украина получит еще одну систему Patriot от США
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС готовят новые жесткие санкции против России
Флаг России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
США и ЕС не могут договориться об выделении Украине 50 млрд долларов
Флаги США и ЕС

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?