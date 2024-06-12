Украина и США подпишут соглашение по безопасности с одним важным нюансом

Киев и Вашингтон подпишут двусторонний договор безопасности в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии 13 июня. Как удалось узнать CNN, он не будет предусматривать ратификацию.
Главные тезисы
- Соглашение по безопасности между Украиной и США предусматривает многолетнее сотрудничество в обучении солдат, производстве вооружений и военной помощи.
- Договоренности не включают взаимную оборону на уровне НАТО и денежные обязательства по поддержке обороны Украины.
- Соглашение предусматривает проведение консультаций при возможном новом нападении РФ на Украину.
- Билинкен подчеркнул, что соглашение расширит военную помощь и упростит путь Украины в НАТО.
Что известно о соглашении между Украиной и США
CNN со ссылкой на своих инсайдеров утверждает, что в рамках указанного соглашения Штаты будут обязаны в течение 10 лет:
продолжать обучение украинских вооруженных сил,
расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники,
продолжать оказывать военную помощь,
усиливать обмен разведданными.
Кроме того, указано что официальный Вашингтон обещает провести консультации с Украиной сразу после вероятного нового нападения со стороны России, чтобы обсудить план действий.
Несмотря на это, страны не будут договариваться о взаимной обороне типа коллективной безопасности НАТО.
Более того, указано соглашение не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.
По словам анонимных источников, договор между Киевом и Вашингтоном будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".
Блинкен раскрыл детали соглашения между США и Украиной
Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться страну к членству в НАТО.
Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения:
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