Украина и США подпишут соглашение по безопасности с одним важным нюансом

Киев и Вашингтон подпишут двусторонний договор безопасности в кулуарах саммита "Группы семи" в Италии 13 июня. Как удалось узнать CNN, он не будет предусматривать ратификацию.

Что известно о соглашении между Украиной и США

CNN со ссылкой на своих инсайдеров утверждает, что в рамках указанного соглашения Штаты будут обязаны в течение 10 лет:

продолжать обучение украинских вооруженных сил,

расширять сотрудничество в производстве вооружений и военной техники,

продолжать оказывать военную помощь,

усиливать обмен разведданными.

Кроме того, указано что официальный Вашингтон обещает провести консультации с Украиной сразу после вероятного нового нападения со стороны России, чтобы обсудить план действий.

Несмотря на это, страны не будут договариваться о взаимной обороне типа коллективной безопасности НАТО.

Более того, указано соглашение не будет содержать конкретных денежных обязательств по поддержке обороны Украины.

В то же время, в приложении к соглашению будет изложено, как администрация Джо Байдена планирует работать с Конгрессом США над выполнением обязательств в сфере безопасности, в частности, относительно долгосрочного финансирования для поддержки обороны Украины, — пишет CNN. Поделиться

По словам анонимных источников, договор между Киевом и Вашингтоном будет так называемым исполнительным соглашением, которое не предусматривает ратификации и которое "не обязательно для выполнения любым будущим президентом".

Блинкен раскрыл детали соглашения между США и Украиной

Как заявил недавно шеф американской дипломатии Энтони Блинкен, предстоящее двустороннее соглашение по безопасности с Украиной будет предусматривать военную помощь в разных сферах и поможет приблизиться страну к членству в НАТО.

Согласно нашему десятилетнему соглашению, Соединенные Штаты будут поддерживать оборону и безопасность Украины в ряде очень важных сфер — от авиации до ПВО, от дронов до разминирования. Энтони Блинкен Глава Госдепа США

Кроме того, американский дипломат намекнул на прописанный в соглашении механизм консультаций в случае нападения: