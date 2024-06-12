Україна та США підпишуть безпекову угоду з одним важливим нюансом

Київ та Вашингтон підпишуть двосторонній безпековий договір у кулуарах саміту "Групи семи" в Італії 13 червня. Як вдалося дізнатися CNN, вона не передбачатиме ратифікації.

Що наразі відомо про безпекову угоду між Україною та США

CNN з посиланням на своїх інсайдерів стверджує, що в рамках вказаної угоди Штати будуть забов’язані протягом 10 років:

продовжувати навчання українських збройних сил,

розширювати співпрацю у виробництві озброєнь і військової техніки,

продовжувати надавати військову допомогу,

посилювати обмін розвідданими.

Окрім того, вказано, що офіційний Вашингтон обіцяє провести консультації з Україною одразу після ймовірного нового нападу з боку Росії, щоб обговорити план дій.

Попри це, країни не домовлятимуться про взаємну оборону на кшталт колективної безпеки НАТО.

Ба більше, вказано угода не міститиме конкретних грошових зобов'язань щодо підтримки оборони України.

Водночас у додатку до угоди буде викладено, як адміністрація Джо Байдена планує працювати з Конгресом США над виконанням зобов'язань у сфері безпеки, зокрема щодо довгострокового фінансування для підтримки оборони України, — пише CNN. Поширити

За словами анонімних джерел, безпековий договір між Києвом та Вашингтоном буде так званою виконавчою угодою, яка не передбачає ратифікації і яка "не обов'язкова для виконання будь-яким майбутнім президентом".

Блінкен розкрив деталі безпекової угоди США та України

Як заявив нещодавно шеф американської дипломатії Ентоні Блінкен, майбутня двостороння угода про безпеку з Україною передбачатиме військову допомогу в різних сферах і допоможе наблизитись їй до членства в НАТО.

Згідно з нашою десятирічною угодою, Сполучені Штати підтримуватимуть оборону й безпеку України в низці вкрай важливих сфер — від авіації до ППО, від дронів до розмінування. Ентоні Блінкен Глава Держдепу США

Окрім того, американський дипломат натякнув на прописаний в угоді механізм консультацій у разі нападу: