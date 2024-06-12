Між ЄС та США виникли розбіжності у питанні виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів під заставу за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

Що не так із виділенням Україні 50 млрд доларів кредиту від західних партнерів

За інформацією журналістів видання, розбіжності між США та ЄС призвели до того, що обговорення цього питання продовжиться вже після проведення саміту лідерів Великої сімки.

Зазначається, що через невдоволення країн ЄС через пропозицію США, сподівання Білого дому на демонстрацію підтримки України у рамках саміту лідерів G7 схоже не виправдали очікувань.

Вашингтон пропонує: "Ми беремо кредит, Європа бере на себе весь ризик, ви платите відсотки, а ми використовуємо ці гроші для американо-українського фонду. Ми можемо бути дурними, але не настільки, - заявляє один з європейських дипломатів. Поширити

У матеріалі видання підкреслюється із посиланням на високопосадових європейських дипломатів і чиновників, що лідери Франції Еммануель Макрон та Німеччини Олаф Шольц відмовляються від пропозиції США.

Європейські уряди відчутно роздратовані планом США, який, на їхню думку, означатиме, що вони опиняться на гачку виплати кредиту, якщо щось піде не так, тоді як американські компанії потенційно могли б отримати найбільшу вигоду від контрактів на реконструкцію України, йдеться у матеріалі. Поширити

Також журналісти підкреслюють, що наразі не має впевненності у тому, що у разі перемоги на виборах в США Дональда Трампа він підтримає цю ініціативу.

Принаймні три європейські посадовці зазначили журналістам видання, що переговори з цього питання відкладаються щонайменше до осені.

Хоча очікується, що лідери G7 в Апулії підтримають загальну ідею надання кредиту Україні, вони навряд чи погодяться з будь-якими деталями.

У матеріалі видання нагадується, що США виступили із пропозицією виділення Україні кредиту у розмірі 50 млрд доларів, який виплачуватиметься за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

ЄС і США теоретично згодні з цим планом, але вони розходяться в думках щодо того, хто буде на гачку, якщо щось піде не так

Наразі розбіжності викликає питання, хто саме візьме на себе юридичну відповідальність щодо повернення кредиту у разі, якщо лояльний до Росії уряд Угорщини накладе вето на цю ініціативу.

Інші ризики включають те, що російські активи перестануть приносити достатній дохід або будуть повернуті Росії в рамках мирного врегулювання.

США запропонували, щоб європейські країни взяли на себе основний фінансовий ризик, коли країни нестимуть відповідальність пропорційно до суми заморожених російських активів, якими вони володіють.

Окрім цього посадовці ЄС та США мають занепокоєння щодо того, хто контролюватиме ці кошти і яким чином вони будуть витрачатись.

За словами європейських чиновників і дипломатів, якщо Вашингтон – або установи з великою часткою США, такі як Світовий банк – виділять гроші, американські компанії отримають перевагу в отриманні прибутку.

Що пропонують в ЄС

У матеріалі видання зазначається, що наразі представники ЄС пропонують виділити Україні власний кредит із забезпеченням за рахунок коштів від прибутків з заморожених активів РФ без участі США та країн G7.

На думку низки дипломатів, таким чином ЄС намагається тиснути на США і примусити Вашингтон до поступок.

Згідно з альтернативним планом, ЄС надасть Україні кредит у розмірі 50 мільярдів євро, який вона повертатиме за рахунок надходжень від заморожених в ЄС російських активів на суму близько 200 млрд євро.

В якості забезпечення кредиту ЄС використає свій семирічний бюджет у розмірі 1,2 трлн євро.

Високопоставлений дипломат ЄС припустив, що цей варіант набирає обертів, оскільки не вимагає одностайності серед країн ЄС.