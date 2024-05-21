Коли Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ — відповідь Єврокомісії

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility — чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги. Йдеться про 2,5-3 млрд євро.
Єврокомісія обіцяє у липні першу виплату для України з надприбутків заморожених активів РФ
Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року.
Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.
90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% — у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.
У лютому ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.
У ЄС ухвалили ще одне позитивне рішення щодо України
21 травня Рада Євросоюзу проголосувала за надання коштів Україні від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.
Цю інформацію офіційно підтвердило постійне представництво Чехії в ЄС.
Згідно з останніми даними, більшу частину коштів направлять на військову підтримку України.
Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України, — йдеться в офіційній заяві відомства.
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