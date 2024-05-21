Коли Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ — відповідь Єврокомісії
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Економіка
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Коли Україна отримає першу виплату від заморожених активів РФ — відповідь Єврокомісії

European Comission
Євросоюз

У 2024 році всі отримані з росактивів кошти Євросоюз скерує в механізм Ukraine Facility — чотирирічної програми надання Україні економічної допомоги. Йдеться про 2,5-3 млрд євро.

Єврокомісія обіцяє у липні першу виплату для України з надприбутків заморожених активів РФ

Європейська комісія анонсувала першу виплату з надприбутків від користування замороженими активами Росії на території Євросоюзу в липні 2024 року.

Віцеголова Європейської комісії Валдіс Домбровскіс привітав офіційне рішення Ради Євросоюзу, яке розблоковує використання надзвичайних надходжень від активів російського центробанку в ЄС.

Швидкість залишається ключовим фактором, і Комісія продовжить докладати всіх зусиль, щоб перший платіж був здійснений вже в липні.

Валдіс Домбровскіс

Валдіс Домбровскіс

Віцеголова Єврокомісії

Єврокомісія уточнила, що рішення щодо активів Росії набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС. "Ресурси (з активів Росії — Ред.) будуть доступні для підтримки України, починаючи з липня 2024 року, з виплатами двічі на рік.

90% коштів підуть на Європейський фонд миру для постачання Україні зброї, решта 10% — у бюджет Євросоюзу на потреби відновлення.

У лютому ЄС погодив інший важливий етап у своєму плані з використання заморожених активів Росії, пов'язаний із юридичними правилами зберігання надприбутків від активів.

У ЄС ухвалили ще одне позитивне рішення щодо України

21 травня Рада Євросоюзу проголосувала за надання коштів Україні від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.

Цю інформацію офіційно підтвердило постійне представництво Чехії в ЄС.

Згідно з останніми даними, більшу частину коштів направлять на військову підтримку України.

Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України, — йдеться в офіційній заяві відомства.

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