Рада ЄС підтримала конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України

21 травня Рада Євросоюзу проголосувала за надання коштів Україні від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.
У ЄС ухвалили ще одне позитивне рішення щодо України
Цю інформацію офіційно підтвердило постійне представництво Чехії в ЄС.
Згідно з останніми даними, більшу частину коштів направлять на військову підтримку України.
Окрім того, наголошується, що щорічні надходження сягатимуть близько 2,5-3 мільярди євро.
Також вказано, що 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки Збройних сил України.
Менша частка — 10% — піде на відновлення та реконструкцію України.
Як уже згадувалося раніше, постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили цю ініціативу 8 травня.
Що відомо про план Борреля щодо України
Ще 20 березня шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель представив офіційному Брюсселю пропозицію про використання непередбачених надходжень від знерухомлених російських активів у Європі для підтримки України.
Як пояснив дипломат, його план передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% — через бюджет ЄС.
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