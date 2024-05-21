Рада ЄС підтримала конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України

21 травня Рада Євросоюзу проголосувала за надання коштів Україні від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.

У ЄС ухвалили ще одне позитивне рішення щодо України

Цю інформацію офіційно підтвердило постійне представництво Чехії в ЄС.

Згідно з останніми даними, більшу частину коштів направлять на військову підтримку України.

Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України, — йдеться в офіційній заяві відомства. Поширити

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Окрім того, наголошується, що щорічні надходження сягатимуть близько 2,5-3 мільярди євро.

Також вказано, що 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки Збройних сил України.

Менша частка — 10% — піде на відновлення та реконструкцію України.

Як уже згадувалося раніше, постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили цю ініціативу 8 травня.

Що відомо про план Борреля щодо України

Ще 20 березня шеф європейської дипломатії Жозеп Боррель представив офіційному Брюсселю пропозицію про використання непередбачених надходжень від знерухомлених російських активів у Європі для підтримки України.

Як пояснив дипломат, його план передбачає направлення 90% коштів через Європейський фонд миру, а 10% — через бюджет ЄС.

Я з нетерпінням очікую на швидке ухвалення рішення Радою. Це продемонструє єдність та відданість ЄС підтримці України та її народу, — написав Жозеп Боррель. Поширити