Совет ЕС поддержал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины

21 мая Совет Евросоюза проголосовал за предоставление средств Украине от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.
В ЕС приняли еще одно положительное решение по Украине
Данную информацию официально подтвердило постоянное представительство Чехии в ЕС.
Согласно последним данным, большую часть средств направят на военную поддержку Украины.
Кроме того, указано, что ежегодные поступления будут составлять около 2,5-3 миллиарда евро.
Также отмечено, что 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки Вооруженных сил Украины.
Меньшая доля — 10% — пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.
Как уже упоминалось ранее, постоянные представители стран-членов Европейского Союза приняли эту инициативу 8 мая.
Что известно о плане Борреля касательно Украины
Еще 20 марта шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель представил официальному Брюсселю предложение об использовании непредвиденных поступлений от обездвиженных российских активов в Европе для поддержки Украины.
Как объяснил дипломат, его план предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира, а 10% — через бюджет ЕС.
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