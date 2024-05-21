Совет ЕС поддержал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Совет ЕС поддержал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины

Евросоюз
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Источник:  online.ua

21 мая Совет Евросоюза проголосовал за предоставление средств Украине от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.

В ЕС приняли еще одно положительное решение по Украине

Данную информацию официально подтвердило постоянное представительство Чехии в ЕС.

Согласно последним данным, большую часть средств направят на военную поддержку Украины.

Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины, — сказано в официальном заявлении ведомства.

Фото: скриншот

Кроме того, указано, что ежегодные поступления будут составлять около 2,5-3 миллиарда евро.

Также отмечено, что 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки Вооруженных сил Украины.

Меньшая доля — 10% — пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

Как уже упоминалось ранее, постоянные представители стран-членов Европейского Союза приняли эту инициативу 8 мая.

Что известно о плане Борреля касательно Украины

Еще 20 марта шеф европейской дипломатии Жозеп Боррель представил официальному Брюсселю предложение об использовании непредвиденных поступлений от обездвиженных российских активов в Европе для поддержки Украины.

Как объяснил дипломат, его план предусматривает направление 90% средств через Европейский фонд мира, а 10% — через бюджет ЕС.

Я с нетерпением ожидаю скорейшего принятия решения Радой. Это продемонстрирует единство и преданность ЕС в поддержке Украины и ее народа, — написал Жозеп Боррель.

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