Когда Украина получит первую выплату от замороженных активов РФ — ответ Еврокомиссии
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Экономика
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Когда Украина получит первую выплату от замороженных активов РФ — ответ Еврокомиссии

European Comission
ЕС
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В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility — четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи. Речь идет о 2,5-3 млрд евро.

Еврокомиссия обещает в июле первую выплату для Украины с сверхприбылей замороженных активов РФ

Европейская комиссия анонсировала первую выплату сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года.

Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис поздравил официальное решение Совета Евросоюза, разблокирующее использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.

Скорость остается ключевым фактором, и Комиссия продолжит прилагать все усилия, чтобы первый платеж был осуществлен уже в июле.

Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис

Вице-председатель Еврокомиссии

Еврокомиссия уточнила, что решение по активам России вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. "Ресурсы (по активам России — Ред.) будут доступны для поддержки Украины, начиная с июля 2024 года, с выплатами дважды в год.

90% средств пойдут на Европейский фонд мира для снабжения Украины оружием, остальные 10% — в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.

В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане использования замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.

В ЕС приняли еще одно положительное решение по Украине

21 мая Совет Евросоюза проголосовал за предоставление средств Украине от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.

Данную информацию официально подтвердило постоянное представительство Чехии в ЕС.

Согласно последним данным, большую часть средств направят на военную поддержку Украины.

Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины, говорится в официальном заявлении ведомства.

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