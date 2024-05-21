Когда Украина получит первую выплату от замороженных активов РФ — ответ Еврокомиссии

В 2024 году все полученные из росактивов средства Евросоюз направит в механизм Ukraine Facility — четырехлетнюю программу предоставления Украине экономической помощи. Речь идет о 2,5-3 млрд евро.
Еврокомиссия обещает в июле первую выплату для Украины с сверхприбылей замороженных активов РФ
Европейская комиссия анонсировала первую выплату сверхприбылей от пользования замороженными активами России на территории Евросоюза в июле 2024 года.
Вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис поздравил официальное решение Совета Евросоюза, разблокирующее использование чрезвычайных поступлений от активов российского центробанка в ЕС.
90% средств пойдут на Европейский фонд мира для снабжения Украины оружием, остальные 10% — в бюджет Евросоюза на нужды восстановления.
В феврале ЕС согласовал другой важный этап в своем плане использования замороженных активов России, связанный с юридическими правилами хранения сверхприбылей от активов.
В ЕС приняли еще одно положительное решение по Украине
21 мая Совет Евросоюза проголосовал за предоставление средств Украине от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.
Данную информацию официально подтвердило постоянное представительство Чехии в ЕС.
Согласно последним данным, большую часть средств направят на военную поддержку Украины.
Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины, говорится в официальном заявлении ведомства.
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