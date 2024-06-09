Байден та Макрон підтвердили надання Україні прибутків від заморожених активів РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Байден та Макрон підтвердили надання Україні прибутків від заморожених активів РФ

The White House
Байден та Макрон

Президенти США  і Франції підтримують зусилля Євросоюзу та G7 щодо використання прибутків від заморожених російських активів на користь України.

Головні тези:

  • США готові надати Україні кредит на 50 млрд долза рахунок прибутку від заморожених російських активів.
  • Байден оголосив про новий військовий пакет для України на суму 225 млн дол, включаючи озброєння для захисту від загроз армії РФ.
  • Україна отримає допомогу в рамках співпраці з Францією та США, спрямовану на підтримку безпеки в регіоні та укріплення обороноздатності.
  • Надання додаткової військової допомоги є важливим кроком у підтримці України та захисті від можливих загроз з боку Росії.

Лідери США та Франції обговорили підтримку України

Про це йдеться у спільній заяві Джо Байдена й Еммануеля Макрона, опублікованій на сайті Білого дому.

Президенти зобов’язуються підтримувати зусилля в рамках Європейського Союзу та «Групи семи» щодо спрямування надзвичайних прибутків від заморожених російських суверенних активів на користь України відповідно до міжнародного права та наших відповідних правових систем і процесів ухвалення рішень.

Президенти підтвердили, що Франція та Сполучені Штати як і раніше сповнені рішучості «розвіяти будь-яке хибне уявлення про те, що час на боці Росії».

Лідери двох держав також обговорили можливості зробити більше для підтримки України.

У цій війні на карту поставлена ​​євроатлантична безпека в цілому. Франція та США є співголовами «артилерійської коаліції» в Контактній групі з питань оборони України та мають намір зробити нові кроки для надання необхідної підтримки Україні на поточному етапі та в довгостроковій перспективі, — сказано у заяві президентів за підсумками зустрічі.

США готові надати Україні кредит на $50 мільярдів, який буде погашено за рахунок прибутку від заморожених російських активів, якщо ЄС продовжить санкції проти Москви на невизначений термін.

Байден оголосив про новий військовий пакет для України на 225 млн дол

Джо Байден під час зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським у Франції оголосив про виділення нового пакета військової допомоги Україні. Йдеться про озброєння на суму 225 млн дол.

Також ЗМІ передають, що Байден вибачився за багатомісячну затримку в ухваленні зброї для України.

Озброєння із нового пакета українська армія зможе зокрема застосувати для завдання ударів по "загрозам всередині Росії, аби захистити місто Харків.

Також для того, щоб зброя швидко потрапила на поле бою в Україні, її передадуть із наявних запасів США.

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