Байден и Макрон подтвердили предоставление Украине доходов от замороженных активов РФ

Президенты США и Франции поддерживают усилия Евросоюза и G7 по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Лидеры США и Франции обсудили поддержку Украины

Об этом говорится в совместном заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте Белого дома.

Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках Европейского Союза и «Группы семи» по направлению чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений. Поделиться

Президенты подтвердили, что Франция и Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости «развеять любое заблуждение о том, что время на стороне России».

Лидеры двух государств также обсудили возможность сделать больше для поддержки Украины.

В этой войне на карту поставлена ​​евроатлантическая безопасность в целом. Франция и США являются сопредседателями «артиллерийской коалиции» в Контактной группе по обороне Украины и намерены сделать новые шаги для оказания необходимой поддержки Украине на текущем этапе и в долгосрочной перспективе, — говорится в заявлении президентов по итогам встречи.

США готовы предоставить Украине кредит на $50 миллиардов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок.

Байден объявил о новом военном пакете для Украины на 225 млн долл.

Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 млн. дол.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков".

Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из запасов США.