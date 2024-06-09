Байден и Макрон подтвердили предоставление Украине доходов от замороженных активов РФ

Президенты США и Франции поддерживают усилия Евросоюза и G7 по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.
Главные тезисы
- США готовы предоставить Украине кредит на 50 млрд долл. за счет прибыли от замороженных российских активов.
- Байден объявил о новом военном пакете для Украины на сумму 225 млн долл., включая вооружение для защиты от угроз армии РФ.
- Украина получит помощь в рамках сотрудничества с Францией и США, направленная на поддержание безопасности в регионе и укрепление обороноспособности.
- Дополнительная военная помощь является важным шагом в поддержке Украины и защите от возможных угроз со стороны России.
Лидеры США и Франции обсудили поддержку Украины
Об этом говорится в совместном заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте Белого дома.
Президенты подтвердили, что Франция и Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости «развеять любое заблуждение о том, что время на стороне России».
Лидеры двух государств также обсудили возможность сделать больше для поддержки Украины.
В этой войне на карту поставлена евроатлантическая безопасность в целом. Франция и США являются сопредседателями «артиллерийской коалиции» в Контактной группе по обороне Украины и намерены сделать новые шаги для оказания необходимой поддержки Украине на текущем этапе и в долгосрочной перспективе, — говорится в заявлении президентов по итогам встречи.
США готовы предоставить Украине кредит на $50 миллиардов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок.
Байден объявил о новом военном пакете для Украины на 225 млн долл.
Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 млн. дол.
Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.
Вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков".
Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из запасов США.
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