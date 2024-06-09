Байден и Макрон подтвердили предоставление Украине доходов от замороженных активов РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Байден и Макрон подтвердили предоставление Украине доходов от замороженных активов РФ

The White House
Макрон и Байден
Читати українською

Президенты США и Франции поддерживают усилия Евросоюза и G7 по использованию доходов от замороженных российских активов в пользу Украины.

Главные тезисы

  • США готовы предоставить Украине кредит на 50 млрд долл. за счет прибыли от замороженных российских активов.
  • Байден объявил о новом военном пакете для Украины на сумму 225 млн долл., включая вооружение для защиты от угроз армии РФ.
  • Украина получит помощь в рамках сотрудничества с Францией и США, направленная на поддержание безопасности в регионе и укрепление обороноспособности.
  • Дополнительная военная помощь является важным шагом в поддержке Украины и защите от возможных угроз со стороны России.

Лидеры США и Франции обсудили поддержку Украины

Об этом говорится в совместном заявлении Джо Байдена и Эммануэля Макрона, опубликованном на сайте Белого дома.

Президенты обязуются поддерживать усилия в рамках Европейского Союза и «Группы семи» по направлению чрезвычайных доходов от замороженных российских суверенных активов в пользу Украины в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами и процессами принятия решений.

Президенты подтвердили, что Франция и Соединенные Штаты по-прежнему полны решимости «развеять любое заблуждение о том, что время на стороне России».

Лидеры двух государств также обсудили возможность сделать больше для поддержки Украины.

В этой войне на карту поставлена ​​евроатлантическая безопасность в целом. Франция и США являются сопредседателями «артиллерийской коалиции» в Контактной группе по обороне Украины и намерены сделать новые шаги для оказания необходимой поддержки Украине на текущем этапе и в долгосрочной перспективе, — говорится в заявлении президентов по итогам встречи.

США готовы предоставить Украине кредит на $50 миллиардов, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС продлит санкции против Москвы на неопределенный срок.

Байден объявил о новом военном пакете для Украины на 225 млн долл.

Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине. Речь идет о вооружении на сумму 225 млн. дол.

Также СМИ передают, что Байден принес извинения за многомесячную задержку в принятии оружия для Украины.

Вооружение из нового пакета украинская армия сможет в частности применить для нанесения ударов по "угрозам внутри России, чтобы защитить город Харьков".

Также для того, чтобы оружие быстро попало на поле боя в Украине, его передадут из запасов США.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Испания передаст Украине помощь более чем на 1,1 млрд евро
Испания
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Германия предоставит Украине систему Patriot и военную помощь на сумму 500 млн евро
Patriot
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о недостаточной и слишком медленной помощи от США
Владимир Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?