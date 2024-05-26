Кредит для України можуть закрити замороженими активами РФ — FT

Міністри фінансів G7 підтримали ідею надати кредит Україні під заставу прибутку від заморожених російських активів. Це може забезпечити фінансування України після 2024 року.

У G7 підтримують ідею закривати кредит для України замороженими активами РФ

Як зазначається, обговорення міністрів ґрунтувалися на пропозиції Вашингтону — надати Україні кредит на 50 млрд дол, який погашатимуть за рахунок прибутку від активів російського Центрального банку на суму понад 200 млрд дол, які перебувають у бельгійському центральному депозитарії цінних паперів Euroclear.

Міністри фінансів представлять лідерам G7 варіанти формування кредиту перед самітом у червні.

Країни «Великої сімки» хочуть забезпечити фінансування Києва з перспективою на майбутнє, оскільки по обидва боки Атлантики відбудуться важливі вибори. Утім, багато деталей кредиту ще не узгоджені, зокрема сума, хто його видасть, хто буде гарантом, якщо Україна не виплатить свій борг тощо, — зазначає видання. Поширити

Міністр фінансів України Сергій Марченко оцінив дефіцит українського бюджету в 2025 році на соціальні та гуманітарні потреби у «понад 10 млрд дол». Якщо б у нього включили військові потреби, то він би був значно більшим.

Український міністр привітав прогрес щодо кредиту під гарантії прибутку від російських активів, але додав, що для України це лише «тимчасове рішення». Тому потрібна повна конфіскація російських активів.

Рада ЄС підтримала конфіскацію прибутків від активів РФ на користь України

21 травня Рада Євросоюзу проголосувала за надання коштів Україні від оподаткованих надприбутків заморожених російських активів.

Згідно з останніми даними, більшу частину коштів направлять на військову підтримку України.

Рада ЄС підтвердила свою згоду на використання надходжень від знерухомлених активів Центрального банку Російської Федерації на користь України, — йдеться в офіційній заяві відомства. Поширити

Окрім того, наголошується, що щорічні надходження сягатимуть близько 2,5-3 мільярди євро.

Також вказано, що 90% очікуваних надходжень буде використано на військові цілі для підтримки Збройних сил України.

Менша частка — 10% — піде на відновлення та реконструкцію України.

Як уже згадувалося раніше, постійні представники країн-членів Європейського Союзу схвалили цю ініціативу 8 травня.