Угорщина блокує передачу ЄС Україні заморожених активів РФ

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ухвалення ЄС закону щодо передачі Україні 2 млрд євро з прибутків від заморожених активів РФ на військову допомогу.

Чому Угорщина блокує передачу ЄС коштів Україні з заморожених активів РФ

За інформацією журналістів видання, після кількох місяців напружених обговорень країни ЄС погодили використання прибутків з заморожених активів РФ для закупівлі та передачі озброєнь Україні.

Співрозмовники видання зазначають, що Угорщина виступає проти прискорення виплат і відмовляється від умови одностайної підтримки ЄС27 з приводу кожного траншу Києву.

Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України, — наголосив журналістам видання один зі співрозмовників. Поширити

Він припустив, що Угорщина блокуватиме ці ініціативи принаймні до виборів в ЄС, які мають відбутись наступного місяця.

Чи може Угорщина зірвати передачу Україні прибутків від заморожених активів РФ

Інше джерело повідомило, що для схвалення Угорщиною використання прибутків від заморожених активів РФ Брюссель запропонував Будапешту угоду, відповідно до якої, частина прибутків з коштів у розмірі 190 млрд євро від заморожених активів РФ не буде використовуватись для закупівлі озброєнь Україні.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує реалізацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не заперечує, але в нього є сумніви щодо автоматичного здійснення платежів, — пояснюють журналісти. Поширити

Зазначається, що європейські дипломати мають сподівання, що їм вдасться знайти спосіб врегулювати питання до призначення наступного платежу в липні.