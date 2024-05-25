Угорщина блокує передачу ЄС Україні заморожених активів РФ
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина блокує передачу ЄС Україні заморожених активів РФ

Віктор Орбан
Джерело:  The Financial Times

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує ухвалення ЄС закону щодо передачі Україні 2 млрд євро з прибутків від заморожених активів РФ на військову допомогу. 

Чому Угорщина блокує передачу ЄС коштів Україні з заморожених активів РФ

За інформацією журналістів видання, після кількох місяців напружених обговорень країни ЄС погодили використання прибутків з заморожених активів РФ для закупівлі та передачі озброєнь Україні.

Співрозмовники видання зазначають, що Угорщина виступає проти прискорення виплат і відмовляється від умови одностайної підтримки ЄС27 з приводу кожного траншу Києву.

Наразі вони блокують все, що пов'язано з військовою підтримкою України, — наголосив журналістам видання один зі співрозмовників.

Він припустив, що Угорщина блокуватиме ці ініціативи принаймні до виборів в ЄС, які мають відбутись наступного місяця.

Чи може Угорщина зірвати передачу Україні прибутків від заморожених активів РФ

Інше джерело повідомило, що для схвалення Угорщиною використання прибутків від заморожених активів РФ Брюссель запропонував Будапешту угоду, відповідно до якої, частина прибутків з коштів у розмірі 190 млрд євро від заморожених активів РФ не буде використовуватись для закупівлі озброєнь Україні.

Це переконало Будапешт не накладати вето на схему, але він затримує реалізацію умов, не підтримуючи необхідне законодавство. Будапешт у принципі не заперечує, але в нього є сумніви щодо автоматичного здійснення платежів, — пояснюють журналісти.

Зазначається, що європейські дипломати мають сподівання, що їм вдасться знайти спосіб врегулювати питання до призначення наступного платежу в липні.

Будь-яке рішення на рівні G7 щодо використання майбутніх прибутків потребуватиме одноголосної підтримки країн ЄС27, що дасть Угорщині ще одну можливість зірвати зусилля щодо подальшого фінансування України, — попереджають автори матеріалу.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина заблокує рішення щодо передачі Україні доходів від активів РФ на саміті ЄС — DW
Євросоюз
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина планує нові обмеження щодо імпорту агропродукції з України
Зерно
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру
Петер Сіярто

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?