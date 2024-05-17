Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру
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Угорщина ветувала резолюцію Ради Європи щодо української Формули миру

Петер Сіярто
Джерело:  online.ua

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто наклав вето на резолюцію Ради Європи щодо Формули миру, запропонованої Україною.

Угорщина ветувала Формулу миру Зеленського

Про ветування Формули миру повідомив Петер Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, нібито після виключення Росії з Ради Європи можливість укладати мир у рамках цієї платформи була втрачена.

Замість фантазування про ядерну війну нам нарешті потрібні реальні мирні перемовини. Справжні мирні перемовини можуть відбутися лише тоді, коли всі воюючі сторони сидять за столом, — написав Сійярто.

Очільник МЗС Угорщини наклав вето на резолюцію, яка визнає Формулу миру, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Сійярто, повинні бути враховані інші "мирні плани".

Це неприпустимо для нас. Інші теж пропонували мирні плани, які не гірші за українського президента. Просив включити інші мирні плани в резолюцію Ради Європи. Більшість відхилила це. Ось чому я наклав вето, щоб резолюції Ради не було, — додав угорський міністр.

Угорщина не хоче підтримувати нові санкції проти РФ

Керівництво Угорщини знову намагається внести плутанину у монолітну позицію ЄС щодо антиросійських санкцій.

Угорщина висловила серйозні сумніви з приводу нової пропозиції щодо санкцій під час перших бесід з послами, відмовившись прямо виступити проти цього заходу, але продемонструвавши свою настороженість. Головний посланник Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме будь-які санкції, що підвищують вартість енергоносіїв у Європі.

Санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити Москву значного прибутку. Але вони не зупинять закупівлі ЄС російського газу і не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.

Проте Угорщина сильно залежить від російського експорту і давно виступає проти подальших енергетичних санкцій щодо Москви, які вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.

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