Венгрия ветировала Формулу мира Зеленского

О ветировании Формулы мира сообщил Петер Сийярто на своей странице в Facebook.

По его словам, якобы после исключения России из Совета Европы возможность заключать мир в рамках этой платформы была упущена.

Вместо фантазирования о ядерной войне нам наконец-то нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все воюющие стороны сидят за столом, – написал Сийярто. Поделиться

Глава МИД Венгрии наложил вето на резолюцию, признающую Формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам Сийярто, должны быть учтены другие мирные планы.

Это недопустимо для нас. Другие тоже предлагали мирные планы, которые не хуже украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Рады не было, – добавил венгерский министр. Поделиться

Венгрия не хочет поддерживать новые санкции против РФ

Руководство Венгрии снова пытается внести путаницу в монолитную позицию ЕС по антироссийским санкциям.

Венгрия выразила серьезные сомнения по поводу нового предложения по поводу санкций во время первых бесед с послами, отказавшись прямо выступить против этого мероприятия, но продемонстрировав свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать любые санкции, повышающие стоимость энергоносителей в Европе.

Санкции запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), что может лишить Москву значительную прибыль. Но они не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.