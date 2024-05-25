Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан блокирует принятие ЕС закона о передаче Украине 2 млрд евро из доходов от замороженных активов РФ на военную помощь.

Почему Венгрия блокирует передачу ЕС средств Украине из замороженных активов РФ

По информации журналистов издания, после нескольких месяцев напряженных обсуждений страны ЕС согласовали использование доходов из замороженных активов РФ для закупки и передачи вооружений Украине.

Собеседники издания отмечают, что Венгрия выступает против ускорения выплат и отказывается от единодушной поддержки ЕС27 по поводу каждого транша Киеву.

Пока они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины, — подчеркнул журналистам издание один из собеседников. Поделиться

Он предположил, что Венгрия будет блокировать эти инициативы по крайней мере до выборов в ЕС, которые должны пройти в следующем месяце.

Может ли Венгрия сорвать передачу Украине доходов от замороженных активов РФ

Другой источник сообщил, что для одобрения Венгрией использование доходов от замороженных активов РФ Брюссель предложил Будапешту соглашение, в соответствии с которым часть доходов из средств в размере 190 млрд евро от замороженных активов РФ не будет использоваться для закупки вооружений Украине.

Это убедило Будапешт не ветировать схему, но он задерживает реализацию условий, не поддерживая необходимое законодательство. Будапешт в принципе не отрицает, но у него есть сомнения в автоматическом осуществлении платежей, — объясняют журналисты. Поделиться

Отмечается, что европейские дипломаты надеются, что им удастся найти способ урегулировать вопрос до назначения следующего платежа в июле.