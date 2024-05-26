Кредит для Украины могут закрыть замороженными активами РФ — FT

Министры финансов G7 поддержали идею предоставления кредита Украине под залог прибыли от замороженных российских активов. Это может обеспечить финансирование Украины после 2024 года.

У G7 поддерживают идею закрывать кредит для Украины замороженными активами РФ

Как отмечается, обсуждения министров основывались на предложениях Вашингтона — предоставить Украине кредит на 50 млрд долл., который будут погашаться за счет прибыли от активов российского Центрального банка на сумму свыше 200 млрд долл., находящихся в бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Министры финансов представят лидерам G7 варианты формирования кредита перед саммитом в июне.

Страны «Большой семерки» хотят обеспечить финансирование Киева с перспективой на будущее, поскольку с обеих сторон Атлантики состоятся важные выборы. Впрочем, многие детали кредита еще не согласованы, в частности, сумма, кто его выдаст, кто будет гарантом, если Украина не выплатит свой долг и т.п., — отмечает издание. Поделиться

Министр финансов Украины Сергей Марченко оценил дефицит украинского бюджета в 2025 году на социальные и гуманитарные нужды в «свыше 10 млрд долл.». Если бы в него включили военные нужды, то он был бы значительно больше.

Украинский министр приветствовал прогресс по кредиту под гарантии прибыли от российских активов, но добавил, что для Украины это лишь временное решение. Поэтому требуется полная конфискация российских активов.

Совет ЕС поддержал конфискацию доходов от активов РФ в пользу Украины

21 мая Совет Евросоюза проголосовал за предоставление средств Украине от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов.

Согласно последним данным, большую часть средств направят на военную поддержку Украины.

Совет ЕС подтвердил свое согласие на использование поступлений от обездвиженных активов Центрального банка Российской Федерации в пользу Украины, говорится в официальном заявлении ведомства. Поделиться

Кроме того, отмечается, что ежегодные поступления будут составлять около 2,5-3 миллиарда евро.

Также отмечено, что 90% ожидаемых поступлений будут использованы на военные цели для поддержки Вооруженных сил Украины.

Меньшая доля — 10% — пойдет на восстановление и реконструкцию Украины.

Как уже упоминалось ранее, постоянные представители стран-членов Европейского Союза приняли эту инициативу 8 мая.