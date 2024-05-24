В Bloomberg назвали условие размораживания активов РФ

Члены "Большой семерки" не планируют размораживать активы Российской Федерации, пока государство-агрессор самостоятельно не выплатит Украине компенсации за нанесенный войной ущерб.
G7 не разморозит активы, пока РФ сама не выплатит Украине компенсации
Министры финансов стран Большой семерки утром планируют подписать коммюнике и заложить основу для использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Министры ощущают прогресс в вопросе активов РФ
В то же время в тексте говорится, что согласно соответствующим правовым системам суверенные активы России в национальных юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, причиненный Украине.
Министры намерены обсудить Украину в субботу. В то же время, министр финансов Канады Христя Фриланд признала прогресс в дискуссиях о судьбе российских активов и добавила, что G7 еще не достигла цели, но она очень оптимистично настроена, что этого удастся добиться.
Использование активов РФ
Страны Запада заморозили российские активы после начала вторжения в Украину и речь идет о 300 млрд долларов. При этом их пока не планируют конфисковать в пользу Украины.
Ранее Reuters писало, что на встрече финансовых руководителей членов G7 в Италии будет сделана попытка найти общий знаменатель о дальнейшей судьбе российских активов.
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