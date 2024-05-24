В Bloomberg назвали условие размораживания активов РФ
Категория
Экономика
Дата публикации

В Bloomberg назвали условие размораживания активов РФ

актив
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Источник:  Bloomberg

Члены "Большой семерки" не планируют размораживать активы Российской Федерации, пока государство-агрессор самостоятельно не выплатит Украине компенсации за нанесенный войной ущерб.

G7 не разморозит активы, пока РФ сама не выплатит Украине компенсации

Министры финансов стран Большой семерки утром планируют подписать коммюнике и заложить основу для использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.

Мы обсуждаем потенциальные схемы направления чрезвычайных доходов, получаемых от замороженных российских суверенных активов во благо Украины, — говорится в проекте коммюнике.

Министры ощущают прогресс в вопросе активов РФ

В то же время в тексте говорится, что согласно соответствующим правовым системам суверенные активы России в национальных юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока РФ не заплатит за ущерб, причиненный Украине.

Министры намерены обсудить Украину в субботу. В то же время, министр финансов Канады Христя Фриланд признала прогресс в дискуссиях о судьбе российских активов и добавила, что G7 еще не достигла цели, но она очень оптимистично настроена, что этого удастся добиться.

Использование активов РФ

Страны Запада заморозили российские активы после начала вторжения в Украину и речь идет о 300 млрд долларов. При этом их пока не планируют конфисковать в пользу Украины.

Ранее Reuters писало, что на встрече финансовых руководителей членов G7 в Италии будет сделана попытка найти общий знаменатель о дальнейшей судьбе российских активов.

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