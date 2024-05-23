Россия активизировала работу ДРГ в Сумской области — ГНСУ

В Сумской области русское войско активизировало свои диверсионно-разведывательные группы. Они заходят на территорию региона несколько раз в неделю.

Российские ДРГ активизировались в Сумской области

Как сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в Сумской области, прослеживается активность российских ДРГ. В Черниговской области это не фиксируется.

Сумская область — это направление, где враг постоянно пытается применять ДРГ и проводить диверсионную деятельность. Нельзя сказать, что это происходит ежедневно, что российские ДРГ пытаются зайти на нашу территорию, но их активность достаточно высока, - отметил Демченко. Поделиться

По словам Демченко, главная цель российских окупантов — поиск мест расположения подразделений Сил обороны Украины, построение украинской обороны. Так они готовятся наносить удары.

Украинские пограничники понимают угрозу от российских ВРГ и противодействуют им.

Спикер ГНСУ также отмечал, что пограничники не фиксируют накопление вражеских сил на Сумском направлении, но провокации не исключаются.

Буданов предположил новое направление наступления русской армии после Харьковщины

По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, Россия начнет новое наступление дальше севернее Харькова, в Сумской области.

Буданов спрогнозировал, что он ожидает, что атаки в Харьковской области продлятся еще три-четыре дня, после чего российские войска, как ожидается, нанесут мощный удар в направлении Сум.

Как отмечает издание, украинские официальные лица ранее заявляли, что Россия сосредоточила войска через границу со стороны Сум.

В то же время Павел Величко, украинский офицер, действующий вблизи российской границы в Сумской области, сообщил, что в последнее время усилились российские обстрелы окрестностей Сум.