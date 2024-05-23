Росія активізувала роботу ДРГ на Сумщині — ДПСУ

У Сумській області російське військо активізувало свої диверсійно-розвідувальні групи. Вони заходять на територію регіону кілька разів на тиждень.

Російські ДРГ активізувалися у Сумській області

Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у Сумській області простежується активність російських ДРГ. У Чернігівській області цього не фіксується.

Сумська область — це той напрямок, де ворог постійно намагається застосовувати ДРГ і проводити диверсійну діяльність. Не можна сказати, що це відбувається щоденно, що російські ДРГ намагаються зайти на нашу територію, але їхня активність досить висока — зазначив Демченко. Поширити

За словами Демченка, головна мета російських окупантів — пошук місць розташування підрозділів Сил оборони України, побудова української оборони. Так вони готуються завдавати ударів.

Українські прикордонники розуміють загрозу від російських ДРГ і протидіють їм.

Речник ДПСУ також зазначав, що прикордонники не фіксують накопичення ворожих сил на Сумському напрямку, але провокації не виключаються.

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.