У 3 ОШБр оцінили загрозу наступу військ РФ на Сумську область
Категорія
Україна
Дата публікації

У 3 ОШБр оцінили загрозу наступу військ РФ на Сумську область

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Джерело:  Liga.net

Росіяни можуть спробувати відкрити ще один напрямок на півночі України. Мова йде про Сумську область.

Чи є загроза наступу армії РФ на Сумщину

Найбільша загроза зараз, безумовно, це — Сумщина. Якщо війська РФ захочуть ще більше розтягнути наші сили та ресурси, вони можуть собі дозволити ще й частково відкрити фронт у Сумській області — наголосив заступник командира Третьої ОШБр Максим Жорін.

За його словами, ймовірно, не буде ітись про глибоке просування російської армії на територію України.

Це буде саме напруга та розтягування наших сил та засобів, — вважає заступник командира третьої ОШБр.

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності.

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