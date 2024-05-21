Аналітики попередили про плани армії РФ на Сумському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики попередили про плани армії РФ на Сумському напрямку

зсу
Джерело:  ISW

Російські війська накопичують обмежені та недоукомплектовані сили біля кордону з Сумською областю, щоб відтягнути ЗСУ в цей район з інших напрямків лінії фронту.

Для чого РФ накопичує війська біля кордону з Сумською областю

Заступника командира однієї з бригад ЗСУ, що діє на півночі Харківської області повідомив, що на Сумському напрямку росіяни накопичують війська, зокрема за участю кадирівців.

Однак обмежена кількість особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил у цьому районі міжнародного кордону.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 — 10 тисяч осіб.

За даними експерта, це угруповання складається з:

  • трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків, у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів;

  • восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів;

  • одного батальйону повітряно-десантних військ (ПДВ), перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів;

  • щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

На початку травня Машовець повідомляв, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон повітряно-десантних військ. Один із російських військових блогерів зазначив, що в Курській області перебуває російський 3-й батальйон ПДВ 104-го полку ПДВ (76-ї дивізії ПДВ).

Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче мінімуму для наступальних операцій, може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту. У разі загрози вторгнення РФ до інших прикордонних зон, що виходять за межі північної частини Харківської області, війська агресора зможуть привернути увагу та зафіксувати ЗСУ в цій зоні, — йдеться у звіті ISW.

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.

Я уявлення не маю, чи має це якесь значення, тому що ці місця і так часто зазнавали обстрілів. У будь-якому випадку ми в повній бойовій готовності.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ми фіксуємо активність РФ проти Сумщини й Чернігівщини — Зеленський
Володимир Зеленський
Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Аналітики оцінили наслідки у разі наступу армії РФ на Сумщині
Армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чи почне армія РФ наступ на Сумщині — відповідь військового
Армія РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?