Аналітики попередили про плани армії РФ на Сумському напрямку

Російські війська накопичують обмежені та недоукомплектовані сили біля кордону з Сумською областю, щоб відтягнути ЗСУ в цей район з інших напрямків лінії фронту.

Для чого РФ накопичує війська біля кордону з Сумською областю

Заступника командира однієї з бригад ЗСУ, що діє на півночі Харківської області повідомив, що на Сумському напрямку росіяни накопичують війська, зокрема за участю кадирівців.

Однак обмежена кількість особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил у цьому районі міжнародного кордону.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що російське угруповання в Курській області налічує 9 — 10 тисяч осіб.

За даними експерта, це угруповання складається з:

трьох недоукомплектованих мотострілецьких полків, у кожному з яких не вистачає одного-двох батальйонів;

восьми мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів;

одного батальйону повітряно-десантних військ (ПДВ), перекинутих з різних частин, з'єднань і військових округів;

щонайменше двох штурмових загонів в ешелоні посиленої роти або недоукомплектованого батальйону.

На початку травня Машовець повідомляв, що до складу російського угруповання в Курській області входить невстановлений батальйон повітряно-десантних військ. Один із російських військових блогерів зазначив, що в Курській області перебуває російський 3-й батальйон ПДВ 104-го полку ПДВ (76-ї дивізії ПДВ).

Навіть обмежена активність Росії на інших ділянках міжнародного кордону нижче мінімуму для наступальних операцій, може призвести до відтягування підрозділів Сил оборони України з інших ділянок фронту. У разі загрози вторгнення РФ до інших прикордонних зон, що виходять за межі північної частини Харківської області, війська агресора зможуть привернути увагу та зафіксувати ЗСУ в цій зоні, — йдеться у звіті ISW. Поширити

Буданов припустив новий напрямок наступу російської армії після Харківщини

За словами керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, Росія розпочне новий наступ далі на північ від Харкова, у Сумській області.

Буданов спрогнозував, що він очікує, що атаки в Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого російські війська, як очікується, зроблять потужний удар у напрямку Сум.

Як зазначає видання, українські офіційні особи раніше заявляли, що Росія зосередила війська через кордон із боку Сум.

Водночас Павло Величко, український офіцер, який діє поблизу російського кордону на Сумщині, повідомив, що останнім часом посилилися російські обстріли околиць Сум.