За словами ветерана російсько-української війни, майора НГУ у відставці Олексія Гетьмана, окупаційна армія РФ готується відкрити ще один фронт в районі Сум.

Що відомо про підготовку армії РФ до наступу на Сумщині

Гетьман підкреслив, що військові злочинці з армії РФ прагнуть перетворити прикордонні райони у Харківській та Сумській областях на “сірі зони”.

Можна припустити, що окупанти хочуть сильно розтягнути нашу лінію оборони. Бо Сумщина — це 560 км кордону з РФ. Однак у них може не вистачити сил, тому що там зосереджено приблизно 30 тис. російських вояк. І як вони хочуть їх розтягнути по всій лінії фронту, ще й до Харківщини дотягнути, бо це вже дійде до тисячі кілометрів? Не думаю, що вони будуть це робити, — зазначив український військовий у відставці. Поширити

На його думку, російські загарбники прагнуть створити “сірі зони” у великих містах, серед яких Суми та Харків.

Він зауважив, що углиб ближче до Харкова, мали б бути побудовані фортифікації.

Якщо вони побудовані, то далі цієї лінії ворог навряд чи зможе просунутися, і якщо вона побудована правильно, як це має бути — перша, друга, третя лінії оборони, які між собою пов'язані.

Як Україна готувалась до наступу армії РФ на Харківщині

За інформацією британського видання Sky News із посиланням на українських військових, Україна таємно перекинула додаткові сили в район Харкова за кілька днів до початку наступу окупаційної армії РФ.

Зокрема, за словами командира 57-ї бригади, 26-річного Олександра із позивним "Чорний", артилеристи його бригади вели вогонь по підрозділах окупаційної армії РФ за день до вторгнення.

Він зазначив, що російські загарбники нахабно скупчувались зі своєї сторони кордону.

Командир іншого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку. Раніше ці війська тримали оборону поблизу Куп'янська.

За словами ще одного українського військового, протягом перших кількох днів наступу були реальні побоювання, що лінію фронту буде втрачено.

Однак станом на зараз, як зазначає військовий, лінію фронту було стабілізовано, проте невідомо, як довго вдасться тримати позиції.

Командир артилеристів Олександр розповідає, що з-під Куп’янська на північ Харківщини його підрозділ перевели 4-5 травня.

На його думку, це відбулося трохи запізно і вони не встигля як слід підготуватися.

Я не знаю всієї ситуації і чому так сталося. Але точно знаю, що для кращого відбиття нам може знадобитися або більше часу, або краще підготовлені позиції, — пояснює військовий. Поширити

Він також додав, що наступ російських окупантів на Харківщині почався із тригодинного артилерійського обстрілу, після чого загарбники перетнули кордон.

За його словами, на початку російського наступу лінія оборони була доволі крихкою, однак наразі її значно посилено.