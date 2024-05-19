По словам ветерана российско-украинской войны, майора НГУ в отставке Алексея Гетьмана, оккупационная армия РФ готовится открыть еще один фронт в районе Сум.

Что известно о подготовке армии РФ к наступлению в Сумскую область

Гетман подчеркнул, что военные преступники из армии РФ стремятся превратить приграничные районы в Харьковской и Сумской областях в "серые зоны".

Можно предположить, что оккупанты хотят сильно растянуть нашу линию обороны. Потому что Сумщина — это 560 км границы с РФ. Однако у них может не хватить сил, потому что там сосредоточено около 30 тыс. российских воинов. И как они хотят их растянуть по всей линии фронта, еще и до Харьковщины дотянуть, потому что это дойдет до тысячи километров? Не думаю, что они будут это делать, — отметил украинский военный в отставке. Поделиться

По его мнению, российские захватчики стремятся создать "серые зоны" в крупных городах, включая Сумы и Харьков.

Он отметил, что вглубь ближе к Харькову должны быть построены фортификации.

Если они построены, то дальше этой линии враг вряд ли сможет продвинуться, и если она построена правильно, как это должно быть, первая, вторая, третья линии обороны, которые между собой связаны.

Как Украина готовилась к наступлению армии РФ в Харьковской области

По информации британского издания Sky News со ссылкой на украинских военных, Украина тайно опрокинула дополнительные силы в район Харькова за несколько дней до начала наступления оккупационной армии РФ.

В частности, по словам командира 57-й бригады, 26-летнего Александра с позывным "Черный", артиллеристы его бригады вели огонь по подразделениям оккупационной армии РФ за день до вторжения.

Он отметил, что российские захватчики нагло скапливались со своей стороны границы.

Командир другого артиллерийского подразделения также подтвердил, что бригада заранее была переброшена для укрепления обороны на этом направлении. Ранее эти войска держали оборону вблизи Купянска.

По словам еще одного украинского военного, в течение первых нескольких дней наступления были реальные опасения, что линия фронта будет потеряна.

Однако по состоянию на сегодняшний день, как отмечает военный, линия фронта была стабилизирована, однако неизвестно, как долго удастся держать позиции.

Командир артиллеристов Александр рассказывает, что из-под Купянска к северу Харьковщины его подразделение перевели 4-5 мая.

По его мнению, это произошло немного поздно и они не успели как следует подготовиться.

Я не знаю всей ситуации и почему это произошло. Но точно знаю, что для лучшего отражения нам может понадобиться либо больше времени, либо лучше подготовленные позиции, — объясняет военный. Поделиться

Он также добавил, что наступление российских окупантов в Харьковской области началось с трехчасового артиллерийского обстрела, после чего захватчики пересекли границу.

По его словам, в начале российского наступления линия обороны была довольно хрупкой, однако сейчас она значительно усилена.