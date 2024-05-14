ЕС окончательно одобрил план помощи Украине на сумму 50 млрд евро
Категория
Экономика
Дата публикации

ЕС окончательно одобрил план помощи Украине на сумму 50 млрд евро

Денис Шмыгаль
Помощь Украине
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Европейский союз окончательно одобрил План Украины, необходимый для реализации программы Ukraine Facility в объеме 50 млрд евро.

Украина может получить 16 млрд евро финансирования ЕС

По словам премьер-министра Украины Денис Шмигаля, одобрение Плана позволяет полноценно запустить Ukraine Facility – наше государство получит 1,89 млрд евро в ближайшее время.

В целом же в этом году в рамках программы рассчитываем привлечь 16 млрд евро. Это усугубит нашу финансовую устойчивость в условиях полномасштабной войны с россией.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Глава правительства поблагодарил председательствующую в Совете ЕС Бельгию и государства-члены Евросоюза за высокую оценку плана и непоколебимую поддержку.

В своей оценке плана Еврокомиссия отметила, что, когда все предложенные реформы и инвестиции будут полностью реализованы, ВВП Украины может вырасти на 6,2% к 2027 году и на 14,2% к 2040 году, а также может привести к сокращению долга примерно на 10 процентных пунктов ВВП к 2033 году.

При каких условиях будет оказываться помощь от ЕС

В Совете ЕС отметили, что платежи будут выплачиваться ЕС «при условии внедрения согласованной реформы и инвестиций в форме качественных и количественных шагов, изложенных в приложении к имплементационному решению Совета».

Также в принятом решении предусмотрены мероприятия и график их реализации, ревалентно графику выплаты поддержки. Окончательные качественные и количественные шаги должны быть выполнены до конца 2027 года.

Кроме того, финансовая поддержка в рамках Плана в Украине будет предоставляться при условии, что Украина продолжает поддерживать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение прав человека.

Финансовая поддержка также зависит от укрепления верховенства права, поддержки независимости судебной системы, усиления реформы государственного управления и борьбы с коррупцией, в том числе с коррупцией на высоком уровне, и отмыванием денег.

Украина уже получила 6 млрд. евро финансовой поддержки в марте и апреле этого года за успешное выполнение пяти индикаторов первого квартала. Во втором квартале необходимо выполнить девять индикаторов, что позволит получить 4,110 млрд. евро в сентябре 2024 года.

В общей сложности План для Ukraine Facility включает 151 индикатор по 69 направлениям реформ до 2027 года.

Согласно плану Украина должна получить:

  • в 2024 году - 16 млрд евро,

  • в 2025 году - 12,5 млрд евро,

  • в 2026 году - 7,25 млрд евро,

  • в 2027 году –1,2 млрд евро

  • также 1,32 млрд евро в январе 2028 года при выполнении индикаторов 4 кв. 2027 года.

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