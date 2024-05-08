Евростат назвал количество украинских беженцев в ЕС

Статус временной защиты в странах ЕС по состоянию на 31 марта имели 4,2 млн человек, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения России.

В ЕС проживает более 4 млн украинских беженцев

Основными странами ЕС, которые предоставили украинцам статус временной защиты, были Германия (1,3 млн. человек, 30,9% от общего количества), Польша (955,5 тыс. человек, 22,7%) и Чехия (364,3 тыс. человек, 8,7%).

Такие данные обнародовал 8 мая Евростат.

По сравнению с концом февраля 2024 г. наибольший абсолютный рост количества бенефициаров наблюдался в Германии (+15 210; +1,2%), Нидерландах (+4 705; +4,0%) и Болгарии (+3 475; + 7,6%) ).

В девяти странах ЕС количество бенефициаров уменьшилось в частности:

Чехии (-20700; -5,4%),

Швеции (-9960; -21,5%),

Австрии (-9130; -11,1%),

Дании (-5385; -14,5%);

Польши (-1680; -0,2%), где зафиксировано наибольшее абсолютное снижение.

На 31 марта на граждан Украины приходилось более 98% бенефициаров временной защиты. Взрослые женщины составляли почти половину (45,8%) получателей временной защиты в ЕС, дети — почти треть (32,8%), тогда как взрослые мужчины — чуть больше пятой части (21,4%) от общего числа. Поделиться

Временная защита для украинцев в странах ЕС

21 февраля Словакия продлила временную защиту для украинцев. Беженцы смогут воспользоваться статусом до 4 марта 2025 года.

Также правительство Литвы продлило срок временной защиты для украинцев до марта 2025 года. Также увеличили срок, когда можно устроиться на работу без сдачи экзамена по языку.

Сейм Польши проголосовал за постановление о продлении временной защиты для украинских военных беженцев до 30 июня 2024 года.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года смогут пользоваться временной защитой еще полгода. Кроме этого, Сейм продлил налоговые льготы до конца года для тех, кто оказывает гуманитарную помощь.