Євростат назвав кількість українських біженців в ЄС

Статус тимчасового захисту в країнах ЄС станом на 31 березня мали 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

В ЄС проживає понад 4 млн українських біженців

Основними країнами ЄС, які надали українцям статус тимчасового захисту, були Німеччина (1,3 млн осіб, 30,9% від загальної кількості), Польща (955,5 тис. осіб, 22,7%) та Чехія (364,3 тис., 8,7%).

Такі дані оприлюднив 8 травня Євростат.

Порівняно з кінцем лютого 2024 року найбільше абсолютне зростання кількості бенефіціарів спостерігалося в Німеччині (+15 210; +1,2%), Нідерландах (+4 705; +4,0%) і Болгарії (+3 475; + 7,6%).

У дев’яти країнах ЄС кількість бенефіціарів зменшилася зокрема у:

Чехії (-20 700; -5,4%),

Швеції (-9 960; -21,5%),

Австрії (-9 130; -11,1%),

Данії (-5 385; -14,5%);

Польщі (-1 680; -0,2%), де зафіксовано найбільше абсолютне зниження.

Станом на 31 березня на громадян України припадало понад 98% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили майже половину (45,8%) одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти — майже третину (32,8%), тоді як дорослі чоловіки — трохи більше ніж п'яту частину (21,4%) від загального числа. Поширити

Тимчасовий захист для українців у країнах ЄС

21 лютого Словаччина продовжила тимчасовий захист для українців. Біженці зможуть користуватися статусом до 4 березня 2025 року.

Також уряд Литви продовжив термін тимчасового захисту для українців до березня 2025 року. Також збільшили термін, коли можна влаштуватися на роботу без складання іспиту з мови.

Сейм Польщі проголосував за ухвалу про продовження тимчасового захисту для українських воєнних біженців до 30 червня 2024 року.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року зможуть користуватися тимчасовим захистом ще пів року. Окрім цього Сейм подовжив податкові пільги до кінця року для тих, хто надає гуманітарну допомогу.