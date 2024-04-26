Глава МВС Польщі пообіцяв тимчасовий захист українським біженцям без паспортів

Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський сказав, що Польща продовжить захист для українських біженців.
У Польщі продовжать захист для українських біженців
Як повідомлялося раніше, українські консульства в Польщі припинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку (25-60 років).
Голову МВС Польщі запитали про забезпечення прав молодих українців, наприклад, студентів, які зараз також можуть мати труднощі з формальностями, пов’язаними з перебуванням у Польщі.
Він додав, що рішення щодо поточної ситуації розроблятиме заступник міністра Мацей Дущик.
Він також зазначив, що Польща не ділиться даними про біженців, які перебувають у Польщі "зокрема з українською стороною" .
Українці призовного віку у Поольщі
Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
Він не уточнив, яким способом Польща може повернути чоловіків призовного віку Україні.
Станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 тис — це дорослі чоловіки.
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