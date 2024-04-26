Глава МВС Польщі пообіцяв тимчасовий захист українським біженцям без паспортів
Категорія
Світ
Дата публікації

Глава МВС Польщі пообіцяв тимчасовий захист українським біженцям без паспортів

Польща
Джерело:  RMF FM

Голова Міністерства внутрішніх справ Польщі Марчін Кєрвінський сказав, що Польща продовжить захист для українських біженців.

 У Польщі продовжать захист для українських біженців

Як повідомлялося раніше, українські консульства в Польщі припинили надання послуг чоловікам мобілізаційного віку (25-60 років).

Голову МВС Польщі запитали про забезпечення прав молодих українців, наприклад, студентів, які зараз також можуть мати труднощі з формальностями, пов’язаними з перебуванням у Польщі.

Усі рішення щодо громадян України, які проживають у Польщі, вносяться до спеціального акту. Нещодавно ми продовжили дію цього закону до 30 червня, а за кілька днів подамо нову редакцію цього закону, яка врегулює всі ці питання.

Марчін Кєрвінський

Марчін Кєрвінський

Голова МВС Польщі

Він додав, що рішення щодо поточної ситуації розроблятиме заступник міністра Мацей Дущик.

Він також зазначив, що Польща не ділиться даними про біженців, які перебувають у Польщі "зокрема з українською стороною" .

Українці призовного віку у Поольщі

Напередодні міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Польща готова за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні.

Владислав Косіняк-Камиш

Владислав Косіняк-Камиш

міністр оборони Польщі

Він не уточнив, яким способом Польща може повернути чоловіків призовного віку Україні.

Станом на січень 2024 року в країнах Європейського Союзу проживає близько 4,3 млн українців. З них близько 860 тис — це дорослі чоловіки.

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