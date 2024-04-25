Чи будуть роздавати українцям повістки за кордоном — відповідь Міноборони

ТЦК не зможе видавати повістки за кордоном. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Але з червня запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного, куди можна внести дані.

В Україні з червня запрацює електронний кабінет для військовозобов'язаних

Міноборони повідомляє, що вже в червні 2024 року в Україні запрацює електронний кабінет військовозобов'язаного.

Це онлайн-сервіс, який дозволить громадянам оновлювати свої облікові дані, завантажувати інформацію про себе та отримувати доступ до даних з державних реєстрів.

Електронний кабінет стане зручним інструментом для військовозобов'язаних, адже ним можна буде користуватися цілодобово з будь-якого пристрою, не виходячи з дому.

Очікується, що це значно спростить життя громадян та зробить процес ведення військового обліку більш прозорим. Поширити

Важливо зазначити, що електронний кабінет не передбачає проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Крім того, ТЦК не планує розсилати повістки чоловікам, які перебувають за кордоном.

Найближчим часом Міністерство оборони України оприлюднить більше інформації про електронний кабінет військовозобов'язаного, включаючи детальну інструкцію з користування сервісом.

Припинення наданя консульських послуг українським чоловікам за кордоном

Напередодні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення стосовно зупинення видачі паспортів чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном.

Крім цього, 23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про припинення надання консульських послуг для українців призовного віку. За його словами, перебування громадянина за кордоном не звільняє його від обов'язків перед Батьківщиною.