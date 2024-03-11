Український консул зустрівся з польськими протестувальниками та поліцією на ПП "Дорогуськ"

Український консул Сергій Царук приїхав до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де наголосив на неприпустимості будь-яких затримок пересування пасажирських автобусів. Польська поліція заперечила затримки пасажирських автобусів.
Польська поліція заперечила затримку автобусів
Генеральне консульство України в Любліні повідомило, що консул зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками, яким наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.
В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.
Також Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.
Блокування автобусів польськими фермерами
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з українцями.
За його словами, їх зупиняють на вʼїзді та виїзді, а пасажирів тримають «без будь-яких пояснень».
Міністр наголосив, що такі діє є «неприпустимими» по відношенню до громадян України.
Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що пункт пропуску у Дорогуську негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.
О 12:15 11 лютого у ДПСУ повідомляли що «рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується». Офіційних повідомлень від прикордонників про блокування руху автобусів поки не було.
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