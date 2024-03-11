Український консул зустрівся з польськими протестувальниками та поліцією на ПП "Дорогуськ"

Український консул Сергій Царук приїхав до пункту пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де наголосив на неприпустимості будь-яких затримок пересування пасажирських автобусів. Польська поліція заперечила затримки пасажирських автобусів.

Польська поліція заперечила затримку автобусів

Генеральне консульство України в Любліні повідомило, що консул зустрівся з представниками місцевої поліції та протестувальниками, яким наголосив на неприпустимості будь-яких затримок руху пасажирських автобусів.

Поліція заперечила факти навмисного блокування протестувальниками пасажирських автобусів. Сповільнення руху може бути спричинене технічними причинами, повʼязаними з проходженням через коридор протестувальників інших транспортних засобів. У таких випадках автобуси можуть очікувати до півгодини часу. Поширити

В моменті перебування консула на місці протесту рейсовий пасажирський автобус безперешкодно проїхав в напрямку України.

Також Генеральне консульство України в Любліні окремо звернулося з офіційним листом до коменданта поліції Люблінського воєводства з проханням забезпечити в подальшому безперешкодний рух автобусів у місцях проведення протестів.

Блокування автобусів польськими фермерами

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з українцями.

За його словами, їх зупиняють на вʼїзді та виїзді, а пасажирів тримають «без будь-яких пояснень».

Міністр наголосив, що такі діє є «неприпустимими» по відношенню до громадян України.

Посол України в Польщі Василь Зварич повідомив, що пункт пропуску у Дорогуську негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

О 12:15 11 лютого у ДПСУ повідомляли що «рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується». Офіційних повідомлень від прикордонників про блокування руху автобусів поки не було.