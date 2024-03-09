Польські фермери можуть припинити блокувати ПП "Краківець" — ДПСУ

Станом на ранок 9 березня на кордоні з Польщею в чергах перебувають 2300 вантажівок. На ПП "Краківець" фермери нібито вирішили тимчасово припинити блокування руху.

Ситуація на кордоні з Польщею

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив в ефірі телемарафону, що польські фермери взагалі не пропускають вантажівки, які слідують в бік Польщі на ПП “Ягодин” та “Шегині”.

За минулу добу в бік України на ПП Ягодин перетнуло близько 70 вантажних ТЗ, а в ПП Шегині — близько 20. Андрій Демченко речник ДПСУ

Водночас польські прикордонники вночі передали інформацію українським колегам про те, що фермери начебто вирішили тимчасово припинити блокування руху по напрямку ПП Краківець. Це може тривати до 13 березня.

Але чи буде дотримано це, чи дійсно до 13 числа фактично розблокують напрямок пункту пропуску "Краківець", — будемо бачити, — каже Демченко. Поширити

Ускладнень проїзду для легкових авто та автобусів немає. За словами Демченка, до українських пунктів пропуску прибувають гуманітарні та інші важливі вантажі для України.

Протести польських фермерів: що відомо

Польські фермери з 9 лютого на кордоні України блокують пункти пропуску для проїзду вантажівок.

Це пункти пропуску: «Дорогуськ — Ягодин», «Гребенне — Рава-Руська», «Медика — Шегині», «Зосин — Устилуг», «Долгобичув — Угринів», «Корчова — Краківець».

Вони вимагають заборонити імпорт української агропродукції й щоб Польща відмовилася від Європейського зеленого курсу.

За цей час вони 5 разів висипали українські агрокультури з вантажних вагонів на колії чи з вантажівок на дороги.

З 1 березня повністю заблокований КПП «Шегині».