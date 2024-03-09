Польские фермеры могут прекратить блокировать ПП "Краковец" — ГПСУ

По состоянию на утро 9 марта на границе с Польшей в очереди находятся 2300 грузовиков. На ПП "Краковец" фермеры якобы решили временно прекратить блокировку движения.
Ситуация на границе с Польшей
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши на ПП "Ягодин" и "Шегини".
В то же время, польские пограничники ночью передали информацию украинским коллегам о том, что фермеры вроде бы решили временно прекратить блокирование движения по направлению ЧП Краковец. Это может продолжаться до 13 марта.
Осложнений проезда для легковых автомобилей и автобусов нет. По словам Демченко, в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы для Украины.
Протесты польских фермеров: что известно
Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.
Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".
Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.
За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.
С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-