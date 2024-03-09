Польские фермеры могут прекратить блокировать ПП "Краковец" — ГПСУ

По состоянию на утро 9 марта на границе с Польшей в очереди находятся 2300 грузовиков. На ПП "Краковец" фермеры якобы решили временно прекратить блокировку движения.

Ситуация на границе с Польшей

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил в эфире телемарафона, что польские фермеры вообще не пропускают грузовики, следующие в сторону Польши на ПП "Ягодин" и "Шегини".

За минувшие сутки в сторону Украины на ПП Ягодин пересекли около 70 грузовых ТС, а в ПП Шегини — около 20. Андрей Демченко спикер ГПСУ

В то же время, польские пограничники ночью передали информацию украинским коллегам о том, что фермеры вроде бы решили временно прекратить блокирование движения по направлению ЧП Краковец. Это может продолжаться до 13 марта.

Но будет ли это соблюдено, действительно ли до 13 числа фактически разблокируют направление пункта пропуска "Краковец", — будем видеть, — говорит Демченко. Поделиться

Осложнений проезда для легковых автомобилей и автобусов нет. По словам Демченко, в украинские пункты пропуска прибывают гуманитарные и другие важные грузы для Украины.

Протесты польских фермеров: что известно

Польские фермеры с 9 февраля на границе блокируют пункты пропуска для проезда грузовиков.

Это пункты пропуска: "Дорогуск — Ягодин", "Гребенное — Рава-Русская", "Медика — Шегини", "Зосин — Устилуг", "Долгобычев — Угринов", "Корчева — Краковец".

Они требуют запретить импорт украинской агропродукции и Польша отказалась от Европейского зеленого курса.

За это время они 5 раз высыпали украинские агрокультуры из грузовых вагонов на пути или из грузовиков на дороги.

С 1 марта полностью заблокирован КПП "Шегини".