Блокування автобусів на польському кордоні. Український консул виїхав на ПП "Дорогуськ"

Посол України у Польщі Василь Зварич повідомив, що до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ" виїхав український консул, щоб завадити затриманню руху пасажирських автобусів.

До кордону з Польщею вирушив консул

Зварич повідомив, що через появу інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Василь Зварич Посол України у Польщі

Посол підкреслив, що рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод

Блокування автобусів польськими фермерами

Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з українцями.

За його словами, їх зупиняють на вʼїзді та виїзді, а пасажирів тримають «без будь-яких пояснень».

Міністр наголосив, що такі діє є «неприпустимими» по відношенню до громадян України.

О 12:15 11 лютого у ДПСУ повідомляли що «рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується». Офіційних повідомлень від прикордонників про блокування руху автобусів поки не було.