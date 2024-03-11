Блокування автобусів на польському кордоні. Український консул виїхав на ПП "Дорогуськ"

Посол України у Польщі Василь Зварич повідомив, що до пункту перетину кордону "Ягодин-Дорогуськ" виїхав український консул, щоб завадити затриманню руху пасажирських автобусів.
До кордону з Польщею вирушив консул
Зварич повідомив, що через появу інформації про безпідставні затримки польськими протестувальниками пасажирських автобусів перед пунктом пропуску в Дорогуську, на місце негайно виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.
Посол підкреслив, що рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обовʼязково відбуватися без жодних перешкод
Блокування автобусів польськими фермерами
Раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що польські протестувальники та поліція зупиняють на кордоні пасажирські автобуси з українцями.
За його словами, їх зупиняють на вʼїзді та виїзді, а пасажирів тримають «без будь-яких пояснень».
Міністр наголосив, що такі діє є «неприпустимими» по відношенню до громадян України.
О 12:15 11 лютого у ДПСУ повідомляли що «рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується». Офіційних повідомлень від прикордонників про блокування руху автобусів поки не було.
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