Блокировка автобусов на польской границе. Украинский консул выехал на ПП "Дорогуск"

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что на пункт пересечения границы "Ягодин-Дорогуск" выехал украинский консул, чтобы помешать задержанию движения пассажирских автобусов.

К границе с Польшей отправился консул

Зварыч сообщил, что из-за появления информации о безосновательных задержках польскими протестующими пассажирских автобусов перед пунктом пропуска в Дорогуске, на место немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.

Консулом будут проведены необходимые разговоры на месте, чтобы исключить любые задержки движения пассажирских автобусов. Василий Зварыч Посол Украины в Польше

Посол подчеркнул, что движение легкового транспорта и пассажирских автобусов должно обязательно происходить без всяких препятствий.

Блокировка автобусов польскими фермерами

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы с украинцами.

По его словам, их останавливают на въезде и выезде, а пассажиров держат «без объяснений».

Министр подчеркнул, что такие действия являются «недопустимыми» по отношению к гражданам Украины.

В 12:15 11 февраля в ГПСУ сообщали, что «движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается». Официальных сообщений от пограничников о блокировании движения автобусов пока не было.