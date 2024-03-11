Участники протеста фермеров в Польше и польские стражи порядка блокируют движение пассажирских автобусов с украинцами на границе и без объяснений задерживают людей.
Что происходит на польско-украинской границе
По информации вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, действия представителей Польши неприемлемы по отношению к украинским гражданам.
Он подчеркнул, что попытка сделать их заложниками протестов польских фермеров кажется неуместной для цивилизованного мира.
Что известно о предложениях Украины к Польше по разблокированию границы
По информации пресс-службы украинского правительства, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Чеславом Секерским.
В частности, стороны обсудили сотрудничество двух стран в аграрном секторе.
Так, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести совместные межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.
В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках проходящего во Львове девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.
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