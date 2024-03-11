На польско-украинской границе блокируют движение пассажирских автобусов
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

На польско-украинской границе блокируют движение пассажирских автобусов

Протесты фермеров в Польще
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Источник:  online.ua

Участники протеста фермеров в Польше и польские стражи порядка блокируют движение пассажирских автобусов с украинцами на границе и без объяснений задерживают людей.

Что происходит на польско-украинской границе

По информации вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, действия представителей Польши неприемлемы по отношению к украинским гражданам.

Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, которые возвращаются или идут на сборы, а также находящиеся в пути люди, - отмечает Кубраков.

Он подчеркнул, что попытка сделать их заложниками протестов польских фермеров кажется неуместной для цивилизованного мира.

Что известно о предложениях Украины к Польше по разблокированию границы

По информации пресс-службы украинского правительства, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Чеславом Секерским.

В частности, стороны обсудили сотрудничество двух стран в аграрном секторе.

Так, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести совместные межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.

Такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши, – цитируют в пресс-службе правительства заявление Сольского.

В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках проходящего во Львове девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

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