Участники протеста фермеров в Польше и польские стражи порядка блокируют движение пассажирских автобусов с украинцами на границе и без объяснений задерживают людей.

Что происходит на польско-украинской границе

По информации вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова, действия представителей Польши неприемлемы по отношению к украинским гражданам.

Во время войны в Украине пассажирами таких автобусов являются женщины с маленькими детьми, социально незащищенные категории, военнослужащие, которые возвращаются или идут на сборы, а также находящиеся в пути люди, - отмечает Кубраков. Поделиться

Он подчеркнул, что попытка сделать их заложниками протестов польских фермеров кажется неуместной для цивилизованного мира.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 11, 2024

Что известно о предложениях Украины к Польше по разблокированию границы

По информации пресс-службы украинского правительства, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провел встречу с польским коллегой Чеславом Секерским.

В частности, стороны обсудили сотрудничество двух стран в аграрном секторе.

Так, Сольский предложил Секерскому в конце марта провести совместные межминистерские переговоры, к которым привлечь представителей профильных аграрных ассоциаций Польши и Украины.

Такой формат работы будет способствовать налаживанию конструктивных отношений между аграриями Украины и Польши, – цитируют в пресс-службе правительства заявление Сольского. Поделиться

В ведомстве уточняют, что встреча Сольского и Секерского состоялась в рамках проходящего во Львове девятого заседания украинско-польской межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.