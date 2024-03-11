На польсько-українському кордоні блокують рух пасажирських автобусів
Категорія
Події
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На польсько-українському кордоні блокують рух пасажирських автобусів

Протести польських фермерів
Джерело:  online.ua

Учасники протесту фермерів у Польщі та польські правоохоронці блокують рух пасажирських автобусів з українцями на кордоні та без пояснень затримують людей. 

Що відбувається на польсько-українському кордоні

За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України Олександра Кубракова, дії представників Польщі є неприйнятними по відношенню до українських громадян.

Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі, — зазначає Кубраков.

Він підкреслив, що спроба зробити їх заручниками протестів польських фермерів видається недоречною для цивілізованого світу.

Що відомо про пропозиції України до Польщі щодо розблокування кордону

За інформацією пресслужби українського уряду, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із польським колегою Чеславом Секерським.

Зокрема, сторони обговорили співпрацю між двома країнами в аграрному секторі.

Так Сольський запропонував Секерському наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори, до яких залучити представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України.

Такий формат роботи сприятиме налагодженню конструктивних відносин між аграріями України та Польщі, — цитують у пресслужбі уряду заяву Сольського.

У відомстві уточнюють, що зустріч Сольського та Секерського відбулася у рамках дев'ятого засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбувається у Львові.

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