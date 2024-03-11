Учасники протесту фермерів у Польщі та польські правоохоронці блокують рух пасажирських автобусів з українцями на кордоні та без пояснень затримують людей.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України Олександра Кубракова, дії представників Польщі є неприйнятними по відношенню до українських громадян.

Під час війни в Україні пасажирами таких автобусів є жінки з маленькими дітьми, соціально незахищені категорії, військовослужбовці, які повертаються або йдуть на збори, а також люди, які перебувають у дорозі, — зазначає Кубраков. Поширити

Він підкреслив, що спроба зробити їх заручниками протестів польських фермерів видається недоречною для цивілізованого світу.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 11, 2024

Що відомо про пропозиції України до Польщі щодо розблокування кордону

За інформацією пресслужби українського уряду, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із польським колегою Чеславом Секерським.

Зокрема, сторони обговорили співпрацю між двома країнами в аграрному секторі.

Так Сольський запропонував Секерському наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори, до яких залучити представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України.

Такий формат роботи сприятиме налагодженню конструктивних відносин між аграріями України та Польщі, — цитують у пресслужбі уряду заяву Сольського. Поширити

У відомстві уточнюють, що зустріч Сольського та Секерського відбулася у рамках дев'ятого засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбувається у Львові.