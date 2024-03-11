Учасники протесту фермерів у Польщі та польські правоохоронці блокують рух пасажирських автобусів з українцями на кордоні та без пояснень затримують людей.
Що відбувається на польсько-українському кордоні
За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань відновлення України Олександра Кубракова, дії представників Польщі є неприйнятними по відношенню до українських громадян.
Він підкреслив, що спроба зробити їх заручниками протестів польських фермерів видається недоречною для цивілізованого світу.
Що відомо про пропозиції України до Польщі щодо розблокування кордону
За інформацією пресслужби українського уряду, міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів зустріч із польським колегою Чеславом Секерським.
Зокрема, сторони обговорили співпрацю між двома країнами в аграрному секторі.
Так Сольський запропонував Секерському наприкінці березня провести спільні міжміністерські переговори, до яких залучити представників профільних аграрних асоціацій Польщі та України.
У відомстві уточнюють, що зустріч Сольського та Секерського відбулася у рамках дев'ятого засідання українсько-польської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва, що відбувається у Львові.
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