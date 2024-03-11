Украинский консул встретился с польскими протестующими и полицией на ПП "Дорогуск"

Украинский консул Сергей Царук приехал в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", где отметил недопустимость каких-либо задержек передвижения пассажирских автобусов. Польская полиция отрицала задержки пассажирских автобусов.

Польская полиция отрицала задержку автобусов

Генеральное консульство Украины в Люблине сообщило, что консул встретился с представителями местной полиции и протестующими, которым отметил недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.

Полиция отрицала факты преднамеренной блокировки протестующими пассажирских автобусов. Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ждать до получаса времени. Поделиться

В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Также Генеральное консульство Украины в Люблине особо обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.

Блокировка автобусов польскими фермерами

Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы с украинцами.

По его словам, их останавливают на въезде и выезде, а пассажиров держат «без объяснений».

Министр подчеркнул, что такие действия являются «недопустимыми» по отношению к гражданам Украины.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что к пункту пропуска в Дорогуске немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.

В 12:15 11 февраля в ГПСУ сообщали, что «движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается». Официальных сообщений от пограничников о блокировании движения автобусов пока не было.