Украинский консул встретился с польскими протестующими и полицией на ПП "Дорогуск"

Украинский консул Сергей Царук приехал в пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", где отметил недопустимость каких-либо задержек передвижения пассажирских автобусов. Польская полиция отрицала задержки пассажирских автобусов.
Польская полиция отрицала задержку автобусов
Генеральное консульство Украины в Люблине сообщило, что консул встретился с представителями местной полиции и протестующими, которым отметил недопустимость каких-либо задержек движения пассажирских автобусов.
В момент пребывания консула на месте протеста рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.
Также Генеральное консульство Украины в Люблине особо обратилось с официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства с просьбой обеспечить в дальнейшем беспрепятственное движение автобусов в местах проведения протестов.
Блокировка автобусов польскими фермерами
Ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что польские протестующие и полиция останавливают на границе пассажирские автобусы с украинцами.
По его словам, их останавливают на въезде и выезде, а пассажиров держат «без объяснений».
Министр подчеркнул, что такие действия являются «недопустимыми» по отношению к гражданам Украины.
Посол Украины в Польше Василий Зварыч сообщил, что к пункту пропуска в Дорогуске немедленно выехал консул Генерального консульства Украины в Люблине.
В 12:15 11 февраля в ГПСУ сообщали, что «движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается». Официальных сообщений от пограничников о блокировании движения автобусов пока не было.
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