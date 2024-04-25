ТЦК не сможет выдавать повестки за границей. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. Но с июня заработает электронный кабинет военнообязанного, в который можно внести данные.

В Украине с июня заработает электронный кабинет для военнообязанных

Минобороны сообщает, что уже в июне 2024 г. в Украине заработает электронный кабинет военнообязанного.

Это онлайн-сервис, который позволит гражданам обновлять свои учетные данные, загружать информацию о себе и получать доступ к данным из государственных реестров.

Электронный кабинет станет удобным инструментом для военнообязанных, ведь им можно будет пользоваться круглосуточно с любого устройства, не выходя из дома.

Ожидается, что это значительно упростит жизнь граждан и сделает процесс военного учета более прозрачным. Поделиться

Важно отметить, что электронный кабинет не предусматривает прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Кроме того, ТЦК не планирует рассылать повестки мужчинам, находящимся за границей.

В ближайшее время Министерство обороны Украины обнародует больше информации об электронном кабинете военнообязанного, включая подробную инструкцию по пользованию сервисом.

Прекращение предоставления консульских услуг украинским мужчинам за границей

Накануне Кабинет Министров Украины принял решение об остановке выдачи паспортов мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей.

Кроме того, 23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о прекращении предоставления консульских услуг для украинцев призывного возраста. По его словам, пребывание гражданина за границей не освобождает его от обязанностей перед Родиной.