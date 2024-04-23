Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что за границей военнообязанным мужчинам могут приостановить предоставление консульских услуг.

Заявление Кулебы по приостановке консульских услуг

Министр отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД, однако в условиях полномасштабной войны главным приоритетом является защита Родины.

Как это выглядит сейчас: мужчина призывного возраста уехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не обходит, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Да не работает. У нас в стране война. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

Кулеба подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.

Поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно. Поделиться

Министр отметил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в законе с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации и после вступления в силу.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.



Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Прекращение консульских услуг для мужчин призывного возраста

Ранее в СМИ появилась информация о прекращении консульских услуг для мужчин призывного возраста.

В частности, об этом заявили консульства Украины в Польше и Барселоне в комментарии «Суспільному».

В консульстве в Польше сказали, что разрабатывают механизмы, которые будут действовать в соответствии с законом о мобилизации и ждут указаний от МИД.

Консульство в Барселоне сообщило, что приостановило принятие заявлений «на совершение консульского действия» для мужчин призывного возраста.