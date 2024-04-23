Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что за границей военнообязанным мужчинам могут приостановить предоставление консульских услуг.
Заявление Кулебы по приостановке консульских услуг
Министр отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за границей всегда была и остается приоритетом МИД, однако в условиях полномасштабной войны главным приоритетом является защита Родины.
Кулеба подчеркнул, что пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной.
Министр отметил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг в пределах законодательства для мужчин мобилизационного возраста в законе с приближением к вступлению в действие закона о мобилизации и после вступления в силу.
Прекращение консульских услуг для мужчин призывного возраста
Ранее в СМИ появилась информация о прекращении консульских услуг для мужчин призывного возраста.
В частности, об этом заявили консульства Украины в Польше и Барселоне в комментарии «Суспільному».
В консульстве в Польше сказали, что разрабатывают механизмы, которые будут действовать в соответствии с законом о мобилизации и ждут указаний от МИД.
Консульство в Барселоне сообщило, что приостановило принятие заявлений «на совершение консульского действия» для мужчин призывного возраста.
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