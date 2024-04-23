Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що за кордоном військовозобовʼязаним чоловікам можуть призупинити надання консульських послуг.

Заява Кулеби щодо призупинення консульських послуг

Міністр зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС, однак в умовах повномасштабної війни головним пріоритетом є захист Батьківщини.

Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна. Дмитро Кулеба Очільник МЗС України

Кулеба підкреслив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.

Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно. Поширити

Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання ним чинності.

Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.



Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку.

Зокрема про це заявили консульства України в Польщі та Барселоні в коментарі «Суспільному».

У консульстві в Польщі сказали, що розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають «вказівок від МЗС».

Консульство у Барселоні повідомило, що призупинило приймати заяви «на вчинення консульської дії» для чоловіків призовного віку.