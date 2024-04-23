Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував інформацію про те, що за кордоном військовозобовʼязаним чоловікам можуть призупинити надання консульських послуг.
Заява Кулеби щодо призупинення консульських послуг
Міністр зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС, однак в умовах повномасштабної війни головним пріоритетом є захист Батьківщини.
Кулеба підкреслив, що перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною.
Міністр зазначив, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг в межах законодавства для чоловіків мобілізаційного віку із наближенням до вступу в дію закону про мобілізацію та після набрання ним чинності.
Припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку
Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про припинення консульських послуг для чоловіків призовного віку.
Зокрема про це заявили консульства України в Польщі та Барселоні в коментарі «Суспільному».
У консульстві в Польщі сказали, що розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають «вказівок від МЗС».
Консульство у Барселоні повідомило, що призупинило приймати заяви «на вчинення консульської дії» для чоловіків призовного віку.
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