Глава МВД Польши пообещал временную защиту украинским беженцам без паспортов

Глава Министерства внутренних дел Польши Марчин Кервинский сказал, что Польша продолжит защиту для украинских беженцев.

В Польше продолжат защиту для украинских беженцев

Как сообщалось ранее, украинские консульства в Польше приостановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет).

Главу МВД Польши спросили об обеспечении прав молодых украинцев, например студентов, которые сейчас также могут испытывать трудности с формальностями, связанными с пребыванием в Польше.

Все решения в отношении граждан Украины, проживающих в Польше, вносятся в специальный акт. Недавно мы продлили действие этого закона до 30 июня, а через несколько дней представим новую редакцию этого закона, которая урегулирует все эти вопросы. Марчин Кервинский Глава МВД Польши

Он добавил, что решение по текущей ситуации будет разрабатывать заместитель министра Мацей Дущик.

Он также отметил, что Польша не делится данными о беженцах, находящихся в Польше "в частности с украинской стороной".

Украинцы призывного возраста в Польше

Накануне Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.

Я думаю, что многие поляки возмущаются, когда видят молодых украинских мужчин в гостиницах и кафе, и слышат, сколько усилий мы должны приложить, чтобы помочь Украине. Владислав Косиняк-Камиш министр обороны Польши

Он не уточнил, каким способом Польша может вернуть мужчины призывного возраста Украине.