Глава МВД Польши пообещал временную защиту украинским беженцам без паспортов

Глава Министерства внутренних дел Польши Марчин Кервинский сказал, что Польша продолжит защиту для украинских беженцев.
В Польше продолжат защиту для украинских беженцев
Как сообщалось ранее, украинские консульства в Польше приостановили предоставление услуг мужчинам мобилизационного возраста (25-60 лет).
Главу МВД Польши спросили об обеспечении прав молодых украинцев, например студентов, которые сейчас также могут испытывать трудности с формальностями, связанными с пребыванием в Польше.
Он добавил, что решение по текущей ситуации будет разрабатывать заместитель министра Мацей Дущик.
Он также отметил, что Польша не делится данными о беженцах, находящихся в Польше "в частности с украинской стороной".
Украинцы призывного возраста в Польше
Накануне Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что Польша готова при необходимости помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста.
Он не уточнил, каким способом Польша может вернуть мужчины призывного возраста Украине.
На январь 2024 года в странах Европейского Союза проживает около 4,3 млн украинцев. Из них около 860 тыс — это взрослые мужчины.
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