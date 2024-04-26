Ограничения консульских услуг для мужчин за границей. Как реагируют ЕС и США.
Категория
Украина
Дата публикации

Ограничения консульских услуг для мужчин за границей. Как реагируют ЕС и США.

Паспорт
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Источник:  online.ua

С 23 апреля 2024 года Министерство иностранных дел Украины временно ограничивает предоставление консульских услуг мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. Некоторые из европейских стран сделали первые заявления по возвращению украинских мужчин в Украину.

Угроза депортации для мужчин в Польше и Германии: что известно

Существует возможность, что Польша депортирует в Украину мужчин призывного возраста, которые не обновили свои данные или не продлили легальное пребывание в стране. Об этом говорится в статье Financial Times, где цитируется министр обороны Польши.

Действительно ли это может произойти:

  • Окончательное решение зависит от сотрудничества с украинскими властями.

  • Польша может использовать депортацию для стимулирования возвращения мужчин призывного возраста в Украину.

  • Это только один из возможных вариантов, и окончательное решение еще не принято.

Что касается Германии, то граждане Украины, получающие или продлевающие временный вид на жительство, не обязаны иметь при этом действующий загранпаспорт. Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

Литва готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, но ждет действий Польши

Литва подтвердила свою готовность помочь Украине в вопросе возвращения мужчин призывного возраста, уехавших за границу после начала войны. Однако литовские власти не планируют прибегать к принудительным мерам, таким как сбор и депортация мужчин.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что необходимо тщательно изучить все возможные механизмы возвращения мужчин, прежде чем предпринимать какие-либо действия.

Литва будет наблюдать за тем, какие решения по этому вопросу примет Польша, уже объявившая о готовности помогать Украине с возвращением военнообязанных граждан.

Планирует ли Правительство США возвращать украинцев

Правительство США не определилось, будет ли Украине помогать в решении вопроса с ограничением консульских услуг для украинцев за рубежом.

Представитель Госдепа США в Брюсселе Дэниел Сайзек назвал этот вопрос "сложным". США признают право Украины самостоятельно определять свою политику, но призывают к "осторожности" в этом вопросе.

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