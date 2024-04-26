З 23 квітня 2024 року Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежує надання консульських послуг чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном. Деякі з європейських країн зробили перші заяви щодо повернення українських чоловіків в Україну.

Загроза депортації для українських чоловіків у Польщі та Німеччині: що відомо?

Існує ймовірність, що Польща депортує в Україну чоловіків призовного віку, які не оновили свої дані або не продовжили легальне перебування в країні. Про це йдеться у статті Financial Times, де цитується міністр оборони Польщі.

Чи справді це може статися:

Остаточне рішення залежить від співпраці з українською владою.

Польща може використовувати депортацію для стимулюваня повернення чоловіків призовного віку до України.

Це лише один із можливих варіантів, і остаточне рішення ще не прийнято.

Що стосується Німеччини, то громадяни України, які отримують або подовжують тимчасову посвідку на проживання, не зобов'язані мати при цьому чинний закордонний паспорт. Про це повідомило видання Deutsche Welle.

Литва готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але чекає на дії Польщі

Литва підтвердила свою готовність допомогти Україні у питанні повернення чоловіків призовного віку, які виїхали за кордон після початку війни. Проте литовська влада не планує вдаватися до примусових заходів, таких як збір та депортація чоловіків.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що необхідно ретельно вивчити всі можливі механізми повернення чоловіків, перш ніж вживати будь-яких дій. Поширити

Литва буде спостерігати за тим, які рішення з цього питання прийме Польща, яка вже оголосила про готовність допомагати Україні з поверненням військовозобов'язаних громадян.

Чи планує Уряд США повертати українців

Уряд США не визначився, чи допомагатиме Україні у вирішенні питання з обмеженням консульських послуг для українців за кордоном.