ЄС остаточно ухвалив план допомоги Україні на суму 50 млрд євро
Категорія
Економіка
Дата публікації

ЄС остаточно ухвалив план допомоги Україні на суму 50 млрд євро

Денис Шмигаль
Допомога Україні

Європейський союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.

Україна може отримати 16 млрд євро фінансування ЄС

За словами прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом.

А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністра України

Глава уряду подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку плану й непохитну підтримку.

У своїй оцінці плану Єврокомісія зазначила, що коли всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, ВВП України може зрости на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року, а також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 процентних пунктів ВВП до 2033 року.

За яких умов надаватиметься допомога від ЄС

В Раді ЄС зазначили, що платежі будуть виплачуватися ЄС «за умови впровадження узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради».

Також у прийнятому рішенні передбачені заходи та графік їх реалізації, ревалентно до графіку виплати підтримки. Остаточні якісні та кількісні крок мають бути виконані до кінця 2027 року.

Крім того, фінансова підтримка в рамках «Плану в Україні» надаватиметься за умови, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини.

Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей.

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати дев’ять індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ до 2027 року.

Згідно з планом Україна має отримати:

  • у 2024 році — 16 млрд євро,

  • у 2025 році — 12,5 млрд євро,

  • у 2026 році — 7,25 млрд євро,

  • у 2027 році –1,2 млрд євро

  • також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.

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