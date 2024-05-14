Європейський союз остаточно ухвалив План України, необхідний для реалізації програми Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.
Україна може отримати 16 млрд євро фінансування ЄС
За словами прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом.
Глава уряду подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку плану й непохитну підтримку.
У своїй оцінці плану Єврокомісія зазначила, що коли всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, ВВП України може зрости на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року, а також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 процентних пунктів ВВП до 2033 року.
За яких умов надаватиметься допомога від ЄС
В Раді ЄС зазначили, що платежі будуть виплачуватися ЄС «за умови впровадження узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради».
Також у прийнятому рішенні передбачені заходи та графік їх реалізації, ревалентно до графіку виплати підтримки. Остаточні якісні та кількісні крок мають бути виконані до кінця 2027 року.
Крім того, фінансова підтримка в рамках «Плану в Україні» надаватиметься за умови, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини.
Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей.
Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати дев’ять індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.
Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ до 2027 року.
Згідно з планом Україна має отримати:
у 2024 році — 16 млрд євро,
у 2025 році — 12,5 млрд євро,
у 2026 році — 7,25 млрд євро,
у 2027 році –1,2 млрд євро
також 1,32 млрд євро у січні 2028 року за виконання індикаторів 4 кв. 2027 року.
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