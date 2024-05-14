Україна може отримати 16 млрд євро фінансування ЄС

За словами прем'єр-міністра України Денис Шмигаля, схвалення Плану дозволяє повноцінно запустити Ukraine Facility — наша держава отримає 1,89 млрд євро найближчим часом.

А загалом цього року в межах програми розраховуємо залучити 16 млрд євро. Це посилить нашу фінансову стійкість в умовах повномасштабної війни з росією. Денис Шмигаль Прем'єр-міністра України

Глава уряду подякував Бельгії, яка головує в Раді ЄС, та державам-членам Євросоюзу за високу оцінку плану й непохитну підтримку.

У своїй оцінці плану Єврокомісія зазначила, що коли всі запропоновані реформи та інвестиції будуть повністю реалізовані, ВВП України може зрости на 6,2% до 2027 року та на 14,2% до 2040 року, а також може призвести до скорочення боргу приблизно на 10 процентних пунктів ВВП до 2033 року.

За яких умов надаватиметься допомога від ЄС

В Раді ЄС зазначили, що платежі будуть виплачуватися ЄС «за умови впровадження узгодженої реформи та інвестицій у формі якісних і кількісних кроків, викладених у додатку до імплементаційного рішення Ради».

Також у прийнятому рішенні передбачені заходи та графік їх реалізації, ревалентно до графіку виплати підтримки. Остаточні якісні та кількісні крок мають бути виконані до кінця 2027 року.

Крім того, фінансова підтримка в рамках «Плану в Україні» надаватиметься за умови, що Україна продовжує підтримувати та поважати ефективні демократичні механізми, включаючи багатопартійну парламентську систему та верховенство права, а також гарантувати повагу до прав людини.

Фінансова підтримка також залежить від зміцнення верховенства права, підтримки незалежності судової системи, посилення реформи державного управління та боротьби з корупцією, зокрема з корупцією на високому рівні, та відмиванням грошей.

Україна вже отримала 6 млрд євро фінансової підтримки у березні та квітні цього року за успішне виконання п’яти індикаторів першого кварталу. У другому кварталі необхідно виконати дев’ять індикаторів, що дозволить отримати 4,110 млрд євро у вересні 2024 року.

Загалом План для Ukraine Facility включає 151 індикатор за 69 напрямками реформ до 2027 року.

Згідно з планом Україна має отримати: