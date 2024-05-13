Країни ЄС у рамках підготовки 14-го пакету санкцій проти Росії обговорюють введення заборони на реекспорт російського СПГ.

Що відомо про наміри ЄС щодо заборони на реекспорт російського СПГ

Зазначається, що найбільший російський виробник скрапленого газу ПАТ "Новатек" покладається на зупинки в ЄС для перевезення арктичного палива із суден льодового класу на звичайні танкери.

Видання додає, що заборона на реекспорт не завадить поставкам СПГ до країн ЄС, однак услкладнить поставки російського скрапленого газу до Азії.

Зазначається, що із метою оптимізації логістичних витрат арктичний проект "Ямал СПГ”, яким керує “Новатек”, використовує порти Зебрюгге у Бельгії та Монтуар у Франції.

У цих портах здійснюється перевалка вантажів з 15 суден льодового класу на звичайні танкери.

Зазвичай судно, що прибуває, розвантажується на терміналі, а стандартний танкер ЗПГ завантажується приблизно в один і той же час.

Однак у разі введення нових обмежень це стане неможливим.

Для проекту "Ямал СПГ” такі зупинки є важливими, оскільки дозволяють спеціалізованим кораблям повернутися на арктичний завод, де умови не дозволяють працювати звичайним суднам.

Відповідно до данних відстежень вантажних кораблів, деякі місяці в Європі перевалюється до восьми російських вантажів.

Протягом минулого року, за інформацією консультанта Energy Aspects Ltd, імпорт російського скрапленого газу до країн ЄС становив 14,4 млн тонн.

Перевалка, куди перевалюється паливо, склала 2 млн тонн.

Заборона призведе до того, що ці додаткові обсяги залишаться в блоці, частка російського СПГ в якому становить близько 13%.

Як заборона вплине на виробництво СПГ в Росії

Зазначається, що нові обмеження ще більше ускладнять логістику перевезень російського СПГ і змусять російські судна використовувати довші і більш складні маршрути.

За даними Energy Aspect, доставка вантажів ЗПГ з "Ямала" безпосередньо в Азію призведе до збільшення витрат на фрахт та логістику, а також до тривалішої стоянки криголамів.

Однак при цьому в Росії також залишатимуться альтернативні варіанти.

Зокрема, Росія зазвичай проводить перевалку з одного корабля на інший поблизу Мурманська, що так можна було б використовувати для вивільнення необхідних суден.

Вона також може використовувати Північний морський шлях влітку, коли тане лід і до заводу можуть дістатись різні кораблі.

Якщо альтернативні механізми доставки зазнають невдачі, експорт російського ЗПГ може скоротитися.

Аналітики Energy Aspects припускають, що поставки російського СПГ до країн Азії також можуть знизитись або подорожчати через збільшення вартості фрахту.

За найбільш негативним сценарієм, "Новатек” не зможе знайти альтернативні маршрути і поставки російського СПГ просто припиняться.

Європа розірве російський контракт на постачання з Китаєм 3 млн тонн на рік.

Використання Північного морського шляху або Мурманської перевалки також залежатиме від льодової обстановки, що призведе до перенесення поставок до Азії на другу половину кожного календарного року.

На поставки російського СПГ з проекту “Ямал СПГ” до портів Зебрюгге та Монтуарі покладаються європейські компанії, серед яких німецька державна Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc та TotalEnergies SE.