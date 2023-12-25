Іноземні інвестори відмовляються від участі в одному з найбільших проєктів СПГ РФ

Іноземні інвестори призупиняють участь у найбільш перспективному російському проєкті з поставок скрапленого газу "Арктик СПГ-2" компанії "Новатек".

Санкції США вбили перспективний проєкт СПГ РФ

Зазначається, що іноземні інвестори заявили про припинення участі в проєкті через форсмажорні обставини, у вигляді санкцій, накладених з боку США.

Зазначається, що це фактично означає відмову інвесторів від обов’язків щодо фінансування та виконання газових контрактів.

Йдеться про французьку TotalEnergies, китайські CNPC і CNOOC і консорціум японських Mitsui і JOGMEC.

За інформацією журналістів російських видань, наразі проєкт втрачає три ключові складові подальшої реалізації: продаж, фінансування та транспортування продукції.

Через відмову від фінансування проєкт "Арктик СПГ-2" може залишитись без довгострокових контрактів і газ доведеться продавати на спотовому ринку.

Що відомо про перспективи подальшого існування проєкту

До того ж "Новатек" самостійно фінансуватиме проект. Його вартість вже зросла приблизно на 17%, до 25 млрд доларів через необхідність закупівлі додаткового обладнання.

Після відмови іноземних акціонерів забирати ЗПГ у проекту не залишилося функціонуючих довгострокових контрактів, що може загрожувати дефолтом із зовнішнього фінансування обсягом 9,5 млрд євро, - йдеться у матеріалі російського видання “Коммерсант”. Поширити

За словами міністра промисловості Японії Ясутосі Нісімури, санкції США матимуть свій відповідний вплив на проєкт, однак Токіо вважає проєкт важливим для забезпечення власних газових потреб.

За даними ЗМІ, однією з головних проблем також залишається брак танкерів арктичного класу Arc7. Ситуацію посилили санкції США щодо плавучих сховищ Saam FSU.

У кожного із зазначених акціонерів по 10% в "Арктік СПГ-2". Сам "Новатек" володіє 60%. У JOGMEC повідомили виданню, що продовжують аналізувати вплив санкцій на проект, CNOOC була недоступна для коментарів, інші акціонери не відповіли.

"Арктик СПГ 2" – проект компанії "Новатек" з видобутку природного газу та виробництва зрідженого природного газу на Гиданському півострові.

Є другим проектом великотоннажного заводу зі зрідження газу компанії після "Ямал ЗПГ". Загальна потужність трьох черг (по 6 млн тонн кожна) складе 19,8 млн тонн (понад 27 млрд куб. м).

Минулого тижня перша лінія "Арктик СПГ-2" почала виробляти ЗПГ. Комерційні відвантаження планувалося з початку 2024 року, а на повну потужність 19,6 млн тонн завод має вийти до 2026-го. Але терміни можуть зрушити, оскільки США внесли оператора проекту та його підрядників до SDN-list, що автоматично відрізає покупців з Європи та Азії від купівлі ЗПГ через загрозу запровадження щодо них вторинних санкцій, - зазначають журналісти видання. Поширити

Так, 2 листопада 2023 року проект потрапив у блокуючий список санкцій США проти виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.