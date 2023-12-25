Иностранные инвесторы отказываются от участия в одном из самых крупных проектов СПГ РФ

Иностранные инвесторы приостанавливают участие в наиболее перспективном российском проекте по поставкам сжиженного газа "Арктик СПГ-2" компании "Новатек".

Санкции США убили перспективный проект СПГ РФ

Отмечается, что иностранные инвесторы заявили о прекращении участия в проекте из-за форсмажорных обстоятельств в виде санкций, наложенных со стороны США.

Это фактически означает отказ инвесторов от обязанностей по финансированию и выполнению газовых контрактов.

Речь идет о французской TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC и консорциуме японских Mitsui и JOGMEC.

По информации журналистов российских изданий, в настоящее время проект теряет три ключевых составляющих дальнейшей реализации: продажа, финансирование и транспортировка продукции.

Из-за отказа финансирования проект "Арктик СПГ-2" может остаться без долгосрочных контрактов и газ придется продавать на спотовом рынке.

Что известно о перспективах дальнейшего существования проекта

К тому же "Новатек" будет самостоятельно финансировать проект. Его стоимость уже выросла примерно на 17%, до 25 млрд долларов из-за необходимости закупки дополнительного оборудования.

После отказа иностранных акционеров забирать СПГ у проекта не осталось функционирующих долгосрочных контрактов, что может угрожать дефолтом по внешнему финансированию объемом 9,5 млрд евро, говорится в материале российского издания "Коммерсант". Поделиться

По словам министра промышленности Японии Ясутоси Нисимуры, санкции США будут иметь свое ответное влияние на проект, однако Токио считает проект важным для обеспечения собственных газовых потребностей.

По данным СМИ, одной из главных проблем также остается нехватка танкеров арктического класса Arc7. Ситуацию ужесточили санкции США в отношении плавучих хранилищ Saam FSU.

У каждого из указанных акционеров по 10% в "Арктике СПГ-2". Сам "Новатек" владеет 60%. В JOGMEC сообщили, что продолжают анализировать влияние санкций на проект, CNOOC была недоступна для комментариев, другие акционеры не ответили.

"Арктик СПГ 2" – проект компании "Новатек" по добыче природного газа и производству сжиженного природного газа на Гиданском полуострове.

Является вторым проектом крупнотоннажного завода по сжижению газа компании после "Ямал СПГ". Общая мощность трех очередей (по 6 млн. тонн каждая) составит 19,8 млн. тонн (свыше 27 млрд. куб. м).

На прошлой неделе первая линия "Арктик СПГ-2" начала производить СПГ. Коммерческие отгрузки планировались с начала 2024 года, а на полную мощность 19,6 млн. тонн завод должен выйти к 2026-му. Но сроки могут сдвинуться, поскольку США внесли оператора проекта и его подрядчиков в SDN-list, что автоматически отрезает покупателей из Европы и Азии от покупки СПГ из-за угрозы введения в отношении них вторичных санкций, - отмечают журналисты издания. Поделиться

Так, 2 ноября 2023 г. проект попал в блокирующий список санкций США против производства и экспортных возможностей России в области энергетики.