Страны ЕС в рамках подготовки 14-го пакета санкций против России обсуждают введение запрета на реэкспорт российского СПГ.

Что известно о намерениях ЕС по запрету на реэкспорт российского СПГ

Отмечается, что крупнейший российский производитель сжиженного газа ОАО "Новатек" возлагается на остановки в ЕС для перевозки арктического топлива с судов ледового класса на обычные танкеры.

Издание добавляет, что запрет на реэкспорт не помешает поставкам СПГ в страны ЕС, однако заключит поставки российского сжиженного газа в Азию.

С целью оптимизации логистических затрат арктический проект "Ямал СПГ", которым руководит "Новатек", использует порты Зебрюгге в Бельгии и Монтуар во Франции.

В этих портах осуществляется перевалка грузов из 15 судов ледового класса на обычные танкеры.

Обычно прибывающее судно разгружается на терминале, а стандартный танкер СПГ загружается примерно в одно и то же время.

Однако при вводе новых ограничений это станет невозможным.

Для проекта "Ямал СПГ" такие остановки важны, поскольку позволяют специализированным кораблям вернуться на арктический завод, где условия не позволяют работать обычным судам.

Согласно данным отслеживаний грузовых кораблей, некоторые месяцы в Европе переваливаются до восьми российских грузов.

В течение прошлого года, по информации консультанта Energy Aspects Ltd, импорт российского сжиженного газа в страны ЕС составил 14,4 млн тонн.

Перевалка, куда переваливается топливо, составила 2 млн. тонн.

Запрет приведет к тому, что эти дополнительные объемы останутся в блоке, доля российского СПГ составляет около 13%.

Как запрет повлияет на производство СПГ в России

Отмечается, что новые ограничения еще больше усложнят логистику перевозок российского СПГ и заставят российские суда использовать более длинные и более сложные маршруты.

По данным Energy Aspect, доставка грузов СПГ из "Ямала" непосредственно в Азию приведет к увеличению расходов на фрахт и логистику, а также к более длительной стоянке ледоколов.

Однако при этом в России также будут оставаться альтернативные варианты.

В частности, Россия обычно проводит перевалку с одного корабля на другой вблизи Мурманского, что так можно было бы использовать для освобождения необходимых судов.

Она также может использовать Северный морской путь летом, когда тает лед и до завода могут добраться разные корабли.

Если альтернативные механизмы доставки терпят неудачу, экспорт российского СПГ может сократиться.

Аналитики Energy Aspects предполагают, что поставки российского СПГ в страны Азии также могут снизиться или подорожать из-за увеличения стоимости фрахта.

По наиболее негативному сценарию "Новатек" не сможет найти альтернативные маршруты и поставки российского СПГ просто прекратятся.

Европа разорвет российский контракт на поставку с Китаем 3 млн тонн в год.

Использование Северного морского пути или Мурманской перевалки будет зависеть также от ледовой обстановки, что приведет к переносу поставок в Азию на вторую половину каждого календарного года.

На поставки российского СПГ из проекта Ямал СПГ в порты Зебрюгге и Монтуари возлагаются европейские компании, среди которых немецкая государственная Securing Energy for Europe GmbH, Shell Plc и TotalEnergies SE.