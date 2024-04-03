Крупнейший российский производитель СПГ "Новатек" прекратил работу — Reuters
Категория
Экономика
Дата публикации

Крупнейший российский производитель СПГ "Новатек" прекратил работу — Reuters

Новатек
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Источник:  Reuters

Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ, LNG) – компания "Новатек" – приостановили работу своего новейшего завода Arctic LNG 2 из-за санкций и нехватки LNG-танкеров.

Почему "Новатек" прекратил работу

Первую из трех линий нового LNG-завода компания запустила только в декабре прошлого года, но вынуждена была остановить ее, сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

Один из собеседников агентства уточнил, что линия не будет работать как минимум до конца июня.

В то же время строительные работы на проекте продолжаются, еще две линии планируется доставить на место морем из Мурманского порта позже. Итого они должны производить 19,8 млн метрических тонн LNG в год и 1,6 млн тонн в год стабильного газового конденсата.

По данным агентства, основной проблемой Arctic LNG 2 является дефицит специальных танкеров, способных транспортировать сжиженный газ, охлажденный до минус 163 градусов по Цельсию.

По данным "Новатека", для Arctic LNG 2 на российской верфи "Звезда" построят 15 танкеров ледового класса Arc7, способных прорезать лед толщиной 2 метра. Еще шесть танкеров должна была построить корейская компания Hanwha Ocean (бывшая Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering). Однако из-за санкций против РФ по крайней мере половину этого заказа отменили.

Согласно открытой информации, для Arctic LNG 2 было построено только три пригодных газовых танкера.

Российский вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о том, когда будет доставлен первый груз с нового LNG-завода, заявил, что "компания занимается вопросами, ведутся соответствующие переговоры".

Главная их проблема — это танкеры, — признал российский чиновник.

Старший аналитик по нефти и газу российской брокерской компании BCS Рональд Смит отмечает, что пока неясно, когда и где Arctic LNG 2 сможет найти танкеры.

Что известно о компании "Новатек"

Новотек планировал начать экспорт газа с завода Arctic LNG 2 в первом квартале текущего года. Но после введения санкций США по этому проекту коампания была вынуждена объявить форс-мажор по своим обязательствам перед клиентами.

Проект Arctic LNG 2 стоимостью $21,3 млрд предполагает строительство трех очередей по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн тонн в год каждая в Ямало-Ненецком автономном округе РФ. По состоянию на конец 2021 года общая готовность проекта оценивалась в 59%, первой очереди в 78%.

В конце 2021 года Arctic LNG 2 договорился о привлечении проектного финансирования на 9,5 млрд евро и уже погасил оттуда часть взноса, сделанного "Новатеком" (крупнейший акционер проекта). Проектная компания не может привлекать средства в долларах из-за санкций США, введенных в 2014 году.

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