Politico дізнався про ставлення Угорщини до нових санкцій ЄС проти Росії

Угорщина знову завуальовано виступає проти європейських санкцій щодо російського газу.
Угорщина не хоче підтримувати нові санкції проти РФ
Керівництво країни знову намагається внести плутанину у монолітну позицію ЄС щодо антиросійських санкцій.
Про це повідомляє Politico.
За словами кількох джерел, Угорщина висловила серйозні сумніви з приводу нової пропозиції щодо санкцій під час перших бесід з послами, відмовившись прямо виступити проти цього заходу, але продемонструвавши свою настороженість. Головний посланник Угорщини заявив, що Будапешт блокуватиме будь-які санкції, що підвищують вартість енергоносіїв у Європі.
Санкції заборонять країнам ЄС реекспортувати російський скраплений природний газ (СПГ), що може позбавити Москву значного прибутку. Але вони не зупинять закупівлі ЄС російського газу і не завдадуть прямого удару по ділових інтересах Угорщини.
Проте Угорщина сильно залежить від російського експорту і давно виступає проти подальших енергетичних санкцій щодо Москви, які вимагають одностайної підтримки всіх 27 країн ЄС.
Кілька інших країн, включно з Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, також запросили докладнішу технічну інформацію про заходи під час перших перемовин, за словами людей, які були на них присутні. Але найбільше вагалася Угорщина.
Європейські санкції проти РФ: що відомо
Країни Євросоюзу можуть ввести обмеження на експорт російського скрапленого природного газу (СПГ). Такий захід міститься в 14-му пакеті санкцій, який Єврокомісія направила на розгляд державам ЄС.
Для ухвалення рішення необхідне схвалення всіх лідерів країн ЄС.
При цьому в Євросоюзі вважають, що проблем з ухваленням санкцій проти російського ЗПГ не буде.
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