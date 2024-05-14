Politico узнал об отношении Венгрии к новым санкциям ЕС против России

Венгрия снова завуалированно выступает против европейских санкций в отношении российского газа.

Венгрия не хочет поддерживать новые санкции против РФ

Руководство страны снова пытается внести путаницу в монолитную позицию ЕС по антироссийским санкциям.

Об этом сообщает Politico.

По словам нескольких источников, Венгрия выразила серьезные сомнения по поводу нового предложения по санкциям во время первых бесед с послами, отказавшись прямо выступить против этого мероприятия, но продемонстрировав свою настороженность. Главный посланник Венгрии заявил, что Будапешт будет блокировать любые санкции, повышающие стоимость энергоносителей в Европе.

Мы собираемся проанализировать пакет мер, но не поддерживаем ничего, что может оказать негативное влияние на газовый рынок ЕС, — заявил венгерский чиновник на встрече дипломатов в среду, по словам двух дипломатов, знакомых с ходом обсуждений. Поделиться

Санкции запретят странам ЕС реэкспортировать российский сжиженный природный газ (СПГ), что может лишить Москву значительную прибыль. Но они не остановят закупки ЕС российского газа и не нанесут прямого удара по деловым интересам Венгрии.

Однако Венгрия сильно зависит от российского экспорта и давно выступает против дальнейших энергетических санкций в отношении Москвы, требующих единодушной поддержки всех 27 стран ЕС.

Несколько других стран, включая Францию, Германию, Италию и Испанию, также запросили более подробную техническую информацию о мероприятиях во время первых переговоров, по словам присутствовавших на них людей. Но больше всего колебалась Венгрия.

Европейские санкции против РФ: что известно

Страны Евросоюза могут ввести ограничения на экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Такая мера содержится в 14-м пакете санкций, который Еврокомиссия направила на рассмотрение государствам ЕС.

Полного запрета на импорт российского СПГ в Евросоюз пока не планируется. Поделиться

Для принятия решения необходимо одобрение всех лидеров стран ЕС.

При этом в Евросоюзе считают, что проблем с принятием санкций против российского СПГ не будет.